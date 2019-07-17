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Son yılların ses getirecek araştırması! Avrupa’da dini baskı 2 katına çıktı

Pew Research Center tarafından 198 ülkede yapılan bir araştırmaya göre, dini kısıtlamalar konusunda 2007-2017 arasında en fazla artış yaşanan bölgelerden birinin Avrupa olduğu vurgulandı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:07
Son yılların ses getirecek araştırması! Avrupa’da dini baskı 2 katına çıktı

Pew Research Center tarafından 198 ülkede yapılan bir araştırmaya göre, 2017 yılında Hristiyanlar 143 ülkede, Müslümanlar ise 140 ülkede baskılara maruz kaldı. Bu noktada en fazla artışsa Avrupa ve Sahraaltı bölgesinde yaşandı.

Genel olarak devlet kaynaklı baskıların en yüksek Çin, Suudi Arabistan, Mısır, Katar, İran, Rusya ve Türkiye gibi ülkelerde olduğu belirtildi.

Araştırma kurumunun 10 yıldır sürdürdüğü çalışma kapsamında dini özgürlükler iki ana başlık altında 8 farklı kategoride incelendi.

Çalışma, dini kısıtlamalar konusunda 2007-2017 arasında en fazla artış yaşanan bölgelerden birinin Avrupa olduğunu vurguladı. Buna göre kıta genelinde dini gruplara yönelik devlet kısıtlamaları iki katına çıktı.

Avrupa'da durum

Fransa, Bosna Hersek ve Almanya’da durum

Değişimdeki sebeplere verilen örnekler arasında Fransa'da 2011 yılında yürürlüğe giren çarşaf yasağı ve Bosna Hersek'te yargı mensuplarına getirilen dini kıyafet giyme yasağı var. Rapor ayrıca Almanya'da erkek çocuklarının sünnet edilmesini cezalandıran mahkeme kararına da değindi.

Türkiye'de dinler arası gerginlik azaldı

Araştırmada Türkiye dini özgürlüklere karşı en katı kanunlara sahip ülkeler sıralamasında Çin, Suudi Arabistan, Mısır, Kazakistan ve Katar gibi ülkelerin yanında yer aldı. Devlet kaynaklı baskılar genelde artış gösterirken dini ibadetlere yönelik kısıtlamaların 10 yılda azaldığı gözlemlendi. Türkiye'de en büyük değişimse farklı dini gruplar arasındaki gerginlikler konusunda yaşandı. Buna göre farklı dini gruplar arasında yaşanan çatışmalar yaklaşık 6 kat azaldı.

Türkiye’de durum

Diğer yandan din ile bağlantılı terör olaylarının incelendiği 'dini grup kaynaklı şiddet' kategorisinde Türkiye'de büyük oranda artış yaşandığı gözlemlendi. Türkiye 2015-2016 arasında DAEŞ'in direkt hedefi haline gelmiş ve çok sayıda terör olayıyla yüz yüze kalmıştı.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:07
  1. Pew Research Center
  2. Avrupa
  3. Sahraaltı bölgesi
  4. Suudi Arabistan
  5. Çin
  6. Mısır
  7. Katar
  8. İran
  9. Rusya
  10. Türkiye
  11. dinler arası gerginlik
  12. DAEŞ
  13. Müslüman
  14. hristiyanlık

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