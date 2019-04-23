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Son yıllarda fiyatı hiç bu kadar yükselmedi

Trabzon’da 10 gün önce tezgâhlarda kilosu 10 TL’den satılan istavrit bugünlerde fiyatını ikiyekatlayarak 30 TL’ye kadar çıktı.

23 Nisan 2019 Salı 10:52
Son yıllarda fiyatı hiç bu kadar yükselmedi

Trabzon’da 10 gün önce tezgâhlarda kilosu 10 TL’den satılan istavrit bugünlerde fiyatını ikiyekatlayarak 30 TL’ye kadar çıktı. Balıkçılar istavritin pahalı oluşunu az avlanmaya bağlarken vatandaşlarda pahalı olan deniz balıklarını pek tercih etmeyerek kültür balığına yöneldi.


Uzun yıllar istavritin fiyatı bu kadar yükselmediğini belirten balıkçılardan Serdar Korkmaz, “Bir haftadan beri havalar bozuk olduğu için istavrit pek olmadı. Şu an Mezgit, İstavrit yok denecek kadar az olduğundan fiyatı pahalı. 10 gün önce kilosunu 15 TL’den sattığımız istavrit şimdi 30 TL. Fiyatı hiç bu kadar çıkmamıştı. İstavrit son yıllarda en yüksek fiyatını gördü. Şu an ucuz olan bir şey yok" dedi.


Balık avı sezonun kapanmasının ardındançoğu balıkçı tezgahlarının boş olduğu gözlenirken vatandaşlarda istavritin fiyatı yüksek olması kendilerini şaşırttığını belirtti. Vatandaşlargenellikle kültür balıklarına yönelirken balık fiyatlarının pahalı oluşundan yakındı.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 10:52
  1. kültür

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