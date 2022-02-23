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Ekonomi Son tertip 100 TL ve 50 TL banknotlar bugünden itibaren tedavüle veriliyor
Ekonomi

Son tertip 100 TL ve 50 TL banknotlar bugünden itibaren tedavüle veriliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu V. tertip 100 TL ve 50 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle verileceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-23 11:15:00 -
Son tertip 100 TL ve 50 TL banknotlar bugünden itibaren tedavüle veriliyor

TCMB'den yapılan duyuruya göre, E9 Emisyon Grubu V. tertip 100 TL ve 50 TL'lik banknotlarda imzalar TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile 100 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Mustafa Duman’a, 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Taha Çakmak’a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III. ve IV. tertipleriyle tamamen aynı özellikleri taşırken, banknotların tüm tertipleri birlikte tedavül edilecek.

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