Son tablo açıklandı! Korkutan artışın ardından Bakan Koca'dan açıklama geldi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 21 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2013 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 68 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 513'e, toplam vaka sayısı ise 353 bin 426'ya yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1507 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 308 bin 446'ya yükseldi. Toplam test sayısı 12 milyon 759 bin 69, ağır hasta sayısı 1504, hastalarda zatürre oranı yüzde 5.6 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü açıklanan tablo verilerine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bugün 2.000'den fazla yeni tespit edilmiş hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1.504. Sağlık çalışanlarımızın en çok emek çektiği hastalar ağır hastalarımız. Onların yükünü azaltmak tedbirlere birlikte uyarak mümkün. Mücadeleye destek verin."