Son şampiyon, kötü başladı
Hatayspor sahasında Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek, lig tarihindeki ilk galibiyetini aldı.
Süper Lig'in ilk haftasında Hatayspor sahasında Medipol Başakşehir'i ağırladı.
Hatayspır, Başakşehir'i 2-0 yenerek, lig tarihindeki ilk galibiyetini aldı.
Süper Lig'in açılış haftasının kapanış maçında Atakaş Hatayspor ve Medipol Başakşehir karşılaştı.
Gaziantep Kalyon Stadı'nda forma terletilen mücadeleyi ev sahibi ekip Hatayspor, 2-0'lık skor ile kazandı.
Hatayspor'un 53 senelik kulüp tarihindeki ilk Süper Lig golünü 36. dakikada Selim Ilgaz kaydetti.
Helder Barbosa, 90. dakikada fileleri havalandırarak Hatayspor'un galibiyetini perçinledi.
Hatayspor, bu sonuçtan sonra lige 3 puan ile başlamış oldu.
Son şampiyon M. Başakşehir ise sezona puansız başladı.
Hatayspor, önümüzdeki hafta Fenerbahçe'ye konuk olacak.
Başakşehir ise sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.