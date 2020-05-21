Son Ramazan Özel Programının konuğu Başkan Deniz Köken oldu

Eyüpsultan Belediyesi, Ramazan ayı boyunca hafta içi her gün yaptığı canlı yayınlarla Ramazan’ın huzurunu ve neşesini evlere taşıdı.

Eyüpsultan Belediyesinin Ramazan Özel Programı olan “Eyüpsultan’da Ramazan” canlı yayınının son programına Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken konuk oldu. Enes Yıldırım’ın sunduğu programa katılan Başkan Deniz Köken “Ramazan ayını karşıladık ve uğurluyoruz. Hayat da böyle değil mi? Önce karşılıyoruz sonra uğurluyoruz. Ramazan da her yıl bize bir karşılama ve bir uğurlamanın olduğunu gösteriyor” dedi.

Deniz Köken sözlerine şöyle devam etti: “Mart’ın başından itibaren yoğun çalışmalarımız vardı. Hükümetimizin açıkladığı, Haziran ayından itibaren gevşeme politikası ile ilgili daha farklı çalışmalar içinde olacağız. Camilerimiz açılıyor, kuaförler açıldı” dedi.

“Camilerimiz ibadete açılıyor”

Köken,“Herkes camilerimizin açılmasını özlemle bekliyor. Bu süreçte camilerimiz açıldığı zaman vatandaşlarımız ibadetlerini yaparken ne kadar çok kurallara uyarsa hadise daha çabuk çözülecektir. Aksi takdirde hastalık artarsa tekrar kısıtlamak zorunda kalırız endişemiz var. Şu ana kadar çok iyi götürdük. Bundan sonra da gerekenlerin yapılacağına inanıyorum. Yılbaşına kadar kontrollü bir süreç devam eder. Şunu biliyoruz ki hijyen hayatımıza girdi. Yaşam kalitemizin artması konusunda hijyen birinci sıraya gelmiş oldu. Ayrıca çok fazla rahat hareket etme meselesini yavaşlatmamız lazım” dedi.

“Hizmetlerimiz devam ediyor”

Köken,“65 üstü vatandaşlarımız için, dışarı çıkamayanlar için, alışverişe gidemeyenler için evlere servis hizmetimiz devam ediyor. Hastanelere gidemeyenleri taşıma hizmetimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullanacağı yerlerin ilaçlaması, dezenfeksiyonu devam ediyor. Buralarda maskesiz alışveriş yapılmaması için denetimler devam ediyor. Tek başımıza sadece bizim yapmamız mümkün değil. Vatandaşlarımız ve esnafımızın da bu kurallara uyarsa işlerimiz kolaylaşacak. Hem bandomuz hem Mehter Takımı konserlerimiz bayram süresince devam edecek” dedi.

Köken, “En son Ağaçlı Köyü’nde kendi yerimize Eyüpsultan Belediyesinin Lavanta Bahçesi’ni yaptık. Görsel güzelliğinin yanında onun bir ürün olarak kullanılması konusunda bir işletmeyle anlaştık. Hem görsel güzelliğini kullanacağız, hem de esanslarının ihraç edilmesine katkı sağlayacağız. Bağımsızlık Köyü’nde tarım olacak, tarımla rehabilite olacak. Bitkiyle rehabilite var. Mutfak eğitimleri var. Orada elde edilen ürünlerle piyasaya hediyelerimiz olacak inşallah. Burası Adalet Bakanlığımızın başlattığı bir proje.. Biz, İstanbul Valiliği ve Denetim Serbestlik Müdürlüğü orada çok orijinal bir iş yapıyoruz. Bunun bir benzeri yok. Bir kere böyle bir yara var, sadece ilaçla tedavi etmeye çalışıyorsunuz. İlaçla tedavi de nereye kadar. O yüzden bu bir mihenk taşı” diye konuştu.

Başkan Deniz Köken, metro çalışmalarıyla ilgili gelen bir soruya: “Metro bu yıl açılacak ama Sirkeci - Alibeyköy tramvay hattı biraz daha uzayacak. Çünkü başka tadilatlar gerekti. Nişanca Mahallesi tapu teslim töreni ile ilgili soruya ise: “Son aşamaya geldik. Devamlı ekipler çalışıyor. Kendileriyle paylaşacağız. Zor bir süreç. Nişanca planını çözersek bana göre İstanbul’da, dönüşüm için neler yapılabileceği konusunda örnek bir proje olacak.” dedi.

Programın devam eden dakikalarında ise, Ramazan ayı boyunca tarihi mekanları ziyaret eden, tanıtan Rehber Serdar Durmaz ve Tarihçi - Yazar Süleyman Faruk Göncüoğlu, Mimar Sinan’ın eserlerinden olan Zal Mahmut Paşa Külliyesi’nin ne zaman yapıldığı ve mimari özelliklerini anlattılar. Tarih Araştırmacısı Mehmet Dilbaz ise Eyyub el-Ensari’nin hayatından kesitler anlatıp, o dönemde yaşanan olaylarla ilgili bilgiler verdi. Programda ayrıca İshak Danış Kuran-ı Kerim tilaveti yayınlandı, tasavvuf müziğinin en güzel eserleri ve ilahiler seslendirildi, Hacivat - Karagöz gösterisi yer aldı.

Gençler için Murat Kekilli konseri

Eyüpsultan Belediyesi, Gençlik Haftası olması sebebiyle, sosyal medya hesabı üzerinden saat 22.30’da Murat Kekilli konseri yayınladı. Canlı olarak yayınlanan konserde sanatçı sevilen şarkılarını izleyiciler için seslendirdi. Konser öncesi Başkan Deniz Köken facetime ile yayına bağlanarak önce izleyenleri ve Murat Kekilli’yi selamladı, sonrasında ise Murat Kekilli’ye “Eyüp Stadı’nda da konser verelim inşallah” çağrısında bulundu.