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Son peygambere ilk vahyin geldiği mağara: Hira

Hac ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, Mekke'de kutsal mekanları ziyaret ediyor - Son peygamber Hazreti Muhammed'e ilk vahyin geldiği ve Kur'an'ın indirilmeye başlandığı yer olan Hira Mağarası, Müslümanların ziyaret ettiği kutsal mekanların başında geliyor - Genci yaşlısıyla hacı adayları, yaklaşık bir saat süren zorlu yolculuğun ardından ulaştıkları Nur Dağı'nın zirvesindeki mağarada şükür namazı kılıp dua ediyor

01 Ağustos 2019 Perşembe 10:14
Son peygambere ilk vahyin geldiği mağara: Hira

MEKKE (AA) - ORHAN TOPAL - Aralarında Türk hacı adaylarının da bulunduğu Müslümanlar, Mekke'de İslam'ın doğuşuna tanıklık eden kutsal mekanları ziyaret ediyor.

Bu mekanların başında, son peygamber Hazreti Muhammed'e ilk vahyin ulaştırıldığı Hira Mağarası yer alıyor.

Hac görevi için kutsal topraklarda buluşan Müslümanlar, sabah namazını Hira'ya ev sahipliği yapan Nur Dağı'nda eda etmek için zirveye tırmanıyor.

Henüz güneş doğmadan servis araçlarıyla Mekke'nin 5 kilometre kuzeydoğusundaki dağın çevresinde toplanan hacı adayları, bir saatlik zorlu yürüyüşün ardından zirveye ulaşıyor.

Hira Mağarası'nın yer aldığı alana varmanın coşkusunu yaşayan hacı adayları, gün aydınlanırken Mescid-i Haram ve Mekke'yi kuş bakışı izleme imkanı buluyor.

Ezanın okunmasıyla sabah namazını kılan hacı adayları, ardından zirvenin yaklaşık 20 metre aşağısındaki dik kayalıklarla çevrili Hira Mağarası'na inerek şükür namazı kılıp dua ediyor.

- "Dokunsanız ağlayacağım"

Zorlu zirve yolculuğuna bastonu ve çevresindekilerin yardımıyla çıkan 73 yaşındaki Neşide Bilici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorlanmasına karşın kutsal topraklardaki yolculuğunun çok güzel geçtiğini söyledi.

Nur Dağı'na tırmanışın manevi hazzını "Dokunsanız ağlayacağım." sözleriyle dile getiren Bilici, "Askerlerimize Allah yardım etsin. Müslüman kardeşlerimiz nerede eziliyorsa Allah onlara yardım etsin." duasında bulundu.

Kutsal topraklara Almanya'nın Münih kentinden gelen 55 yaşındaki Abdullah Sarici ise duygularını anlatmakta güçlük çektiğini belirterek, "Nasip oldu çok şükür. Yerinde yaşamak çok güzel. Kabe'yi hayal ederdik. Dedelerimizden, babamızdan dinlerdik, resimlerine bakardık. Çok şükür kendisine kavuştuk." dedi.

Nur Dağı'na çıkarken "Peygamberimiz buraya nasıl gelmiş, bunları nasıl yaşamış, insanın aklı almıyor gerçekten." diye düşündüğünü aktaran Sarici, İslam alemine birliktelik diledi.

Hacı adaylarından Selahattin Sertkaya da duygularını, "Çok güzel, bundan daha güzeli yok. Zordu ama değer. Peygamberimizin nuru burada, bunu görmek ne güzel." sözleriyle ifade etti.

Bazı Türk hacı kafilelerinin, Türk bayrağı açarak Nur Dağı'nın zirvesinden Kabe'yi selamladıkları gözlendi.

- Hacı adaylarının yoldaşları

Nur Dağı'nın zirvesine yapılan meşakkatli yolculukta hacı adaylarına, yürüyüş için oluşturulan merdivenlerin dış kısmında maymunlar ve güvercinler de eşlik ediyor. Hacı adayları, kendilerine yaklaşan maymunlara muz, güvercinlere ise buğday veriyor.

Zirvede de dua edenlerin ve namaz kılanların yanına yaklaşan kediler, hacı adaylarının huşu içerisinde ibadet etmelerine mani olmadan, zirveden ayrılana kadar eşlik ediyor.

- Hira Mağarası

Nur Dağı'nın (Cebel-i Nur) zirvesinde yer alan Hira Mağarası, ancak bir kişinin ayakta durabileceği ve yere uzanabileceği boyutta.

Hazreti Muhammed'in inzivaya çekildiği bu mekan, ilk vahyin geldiği ve Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı yer olma özelliği taşıyor.

İslam kaynaklarına göre Hazreti Muhammed, 40 yaşına yaklaştığında Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası'nda inzivaya çekilmeyi ve burada vakit geçirmeyi adet edindi ve bu durum birkaç yıl devam etti. 40 yaşındayken, Kadir Gecesi, kendisine ilk vahiy geldi.

Hazreti Muhammed, Hira'da tefekkürle meşgulken Hazreti Cebrail aracılığıyla Alak Suresi'nin şu ilk beş ayeti kendisine vahyedildi:

"Yaratan Rabb'inin adıyla oku! O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku! Rabb'in sonsuz kerem sahibidir. O Rabb ki kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediği şeyleri öğretendir."


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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 10:14
  1. HAC2019
  2. Hira mağarası
  3. kutsal toprak
  4. Nur Dağı

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