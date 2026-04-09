Gündem Ekrem’in türbesi de kaçak çıktı: Silivri’deki tiyatro yıkıldı
Ekrem’in türbesi de kaçak çıktı: Silivri’deki tiyatro yıkıldı

CHP’li eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu üzerinden mağduriyet devşirmek amacıyla Silivri’de kurulan ve adeta bir "ziyaretgah" haline getirilen temsili hücrenin, hiçbir resmi dayanağı olmayan kaçak bir yapı olduğu ortaya çıktı. Kamuoyunda "Ekrem’in türbesi" olarak adlandırılan yapı, yetkililerce yerle bir edildi.

Mağduriyet tiyatrosunda perde kapandı

Rüşvet, Yolsuzluk ve irtikap suçlarından örgüt lideri olarak hapiste bulunan İmamoğlu için düzenlenen "Dayanışma Evi", siyasi bir şov merkezine dönüştürülmüştü. 12 metrekarelik sözde hücrede sergilenen tüplü televizyon ve masa gibi detaylarla halkın duygularını istismar etmeye çalışan CHP yönetimi, yapının yasal statüsünü ise görmezden geldi.

Kaçak yapıya geçit verilmedi

Silivri'deki bu yapının herhangi bir imar izni veya resmi ruhsatı bulunmadığı belirlendi. Kanun tanımaz tavırlarıyla bilinen CHP zihniyetinin bir ürünü olan bu gecekondudan bozma yapı, ekiplerin müdahalesiyle yıkılarak enkaz yığınına döndü. Sosyal medyada bu yıkımı "baskı" olarak servis etmeye çalışan muhalefetin, yapının neden ruhsatsız olduğuna dair tek kelime etmemesi ise dikkat çekti.

Vatandaşın Tepkisi: Siyasi ikballeri için her fırsatta hukuku dillerine dolayanların, Silivri’nin ortasına kaçak yapı dikerek mağduriyet üretmeye çalışması "bu kadarına da pes" dedirtti.

Enkazın altındaki gerçekler

Yıkılan alanda biriken tahta parçaları ve döküntüler, aslında CHP’nin yürüttüğü algı siyasetinin de bir özeti niteliğinde. Kendi belediyelerinde kaçak yapılara göz yuman anlayışın, temsilî de olsa hukuksuz bir yapı üzerinden siyaset devşirme çabası kamuoyu vicdanında karşılık bulmadı. "Türbe" gibi ziyaret edilen o kaçak yapının yerinde şimdi yeller esiyor.

Şahin

Darısı Ankara'daki tapınma yerinin başına gelir İnşallah.
