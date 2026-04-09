Herkes bu işe şaştı kaldı! Mercimek çorbasına karabiber eklersiniz bir daha düşünün! Birçok kişi bu hatayı yapıyor!

Kırmızı pul biberin acısı dilde hissedilirken, karabiberin acısı boğazda ve midede daha yakıcı bir etki bırakabilir. MERCİMEK ÇORBASINA EN ÇOK YAKIŞAN BAHARATLAR Mercimek çorbasına en çok yakışan ve sağlığı destekleyen ikili aslında kimyon ve zerdeçaldır. Kimyon: Mercimeğin yarattığı gaz şişkinliğini alır. Zerdeçal: Çorbaya o efsanevi sarı rengi verir ve antioksidan deposudur. Karabiber bu ikilinin yarattığı zarif dengeye fazla "sert" gelebilir. Eğer amacınız çorbaya derinlik katmaksa, karabiber yerine bir tutam muskat rendesi veya servis anında eklenen ince kıyılmış taze nane kullanmayı deneyin. Farkı hemen hissedeceksiniz! Sonuç olarak; karabiber kötü bir baharat değildir ancak mercimek çorbasının o ipeksi dokusunu ve berrak rengini korumak istiyorsanız, karabiber değirmenini bir kez daha düşünerek kullanmakta fayda var.