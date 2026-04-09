Herkes bu işe şaştı kaldı! Mercimek çorbasına karabiber eklersiniz bir daha düşünün! Birçok kişi bu hatayı yapıyor!

1. Renk ve Estetik Kaygılar Süzme mercimek çorbasının o iştah açıcı, altın sarısı rengini korumak bir sanattır. Karabiber, özellikle pişme aşamasında eklendiğinde çorbanın rengini bulandırır ve grileştirir. Öneri: Eğer karabiberin aromasından vazgeçemiyorsanız, toz karabiber yerine pişirme esnasında tane karabiber kullanıp servis öncesi çıkarabilir ya da sadece sunum tabağının üzerine çok az serpebilirsiniz. 2. Baskın Tat Dengesi Mercimek, doğası gereği toprak kokulu ve hafif tatlımsı bir aromaya sahiptir. Karabiber ise keskin ve baskın bir baharattır. Fazla kaçırılan karabiber, mercimeğin o kendine has saf lezzetini bastırabilir. Çorbanın içindeki soğan, havuç ve patates gibi yardımcı aktörlerin yarattığı aromatik dengeyi bozar. 3. Mide Hassasiyeti ve "Acı" Farkı Mercimek çorbası genellikle mideyi rahatlatmak için içilir. Ancak karabiber, içerdiği piperin maddesi nedeniyle bazı bünyelerde (özellikle gastrit veya reflü şikâyeti olanlarda) mide yanmasını tetikleyebilir.