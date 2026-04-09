Ara seçim şantajı hırsızlığınızı örtmez

Partili belediye başkanlarının yolsuzluk ve uçkur skandalları, şaibeli 38’inci Kurultay’ın mutlak butlanla iptal edilmesine yönelik beklentilerle oyları tepetaklak düşüşe geçen ana muhalefet partisi CHP’nin Genel Başkanı Özgür Özel, ülkeyi ara seçime götürme planını “Hükümetimiz gündemine hakimdir, bize kimse gündem dayatamaz. Hangi bahaneyle olursa olsun kimse Türkiye’nin gündemini suni tartışmalarla saptıramaz. Ne hükümetimizin ne milletimizin yakın vadedeki siyasi koordinatlarında erken veya ara seçimin yer almadığının bilinmesini istiyorum” sözleriyle boşa çıkaran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, “En basit deyimle siyaseten bir hadsizliktir, yetki aşımıdır ve bu da anayasayı çiğnemektir” diyerek iyice haddini aştı.

“ARA SEÇİMİN YASAL PROSEDÜRLERİ VE YOL HARİTASI VARDIR”

Ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanının ara seçim sözlerine ilişkin Akit’e konuşan AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, “Anayasamız, milletvekilliği seçimlerinden sonra ölümler, istifalar veya mahkûmiyetle beraber milletvekilliğinin düşebileceğini öngörerek, 5 yıllık seçim dönemi içerisinde 30 ay geçtikten sonra eğer eksilen milletvekili sayısı milletvekili toplam sayısının yüzde 5’ini aşmışsa, boşalan seçim bölgelerinde ara seçimin olacağını hüküm altına almıştır. Ara seçim için şartlar belli.

Bir seçim döneminden sonra 600 milletvekili içinde ölüm, istifa, mahkûmiyet halleriyle milletvekillikleri düşenler olabilir. Bu sayı 30 ayı geçtikten sonra eğer yüzde 5’i aşmışsa o seçim bölgelerinde ara seçimin olacağını ifade ediyor Anayasa. Bir diğer halde de, yine bir seçim dönemi içinde bir il seçim çevresinde milletvekillerinin tamamı yine mahkûmiyet, ölüm, istifalarla beraber düşmüş olması halinde söz konusu olabilir. Anayasa, seçim bölgelerinin belli bir oranda Meclis’te temsil etmesini öngörüyor. Hem il bazında hem de genel oran bazında.

Milletvekilleri istifa ederse, istifa dilekçeleri Meclis Başkanlığı’na ulaştıktan sonra, Meclis Başkanlık Divanı toplanıp, istifaların bir tehdit, baskı, şantaj gibi herhangi bir irade sakatlığına dair bir durum olup olmadığının tespitini yapar. Eğer istifaların milletvekillerinin kendi öz iradeleriyle gerçekleştiği tespit edilirse Başkanlık Divanı tarafından tutanak altına alınır ve genel kurula gönderilir. Genel Kurul da salt çoğunlukla, 301 salt çoğunluk oyuyla milletvekillerinin istifasını kabul ederse milletvekillikleri düşmüş olur. Dolayısıyla öyle ‘ben istedim, ben istifa ettirdim, hadi hemen bu yürürlüğe girsin’ diye söz konusu olacak bir durum değil. Bunun yasal prosedürleri ve yol haritası vardır” ifadelerini kullandı.

“CHP’NİN AMACI GÜNDEM DEĞİŞTİRMEK”

AK Parti Grup Başkanı Güler, “CHP’nin amacı gündemi bu tür tartışmalarla meşgul edip değiştirmektir. Zaten siyasi partilere bakın, siyaset ciddi iştir diyorlar. Yani sonuç alamayacağınız ortaya karışık şeyler söyleyerek sonuç alamazsınız diyorlar” şeklinde konuştu.

“NEZAKETİNİ, SAYGINLIĞINI, CİDDİYETİNİ KAYBETTİ”

“Maalesef ana muhalefet partisi son günlerde nezaketini, saygınlığını, ciddiyetini kaybetti” ifadeleriyle Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik yakışıksız sözlerine tepki gösteren Güler, “Ağzına geleni söyleyen, hiçbir ciddiyeti olmayan, hakarete varan, saygısız, hadsiz birçok sözler duyuyoruz. Bu da CHP yönetiminin parti içindeki sıkışmışlığının getirmiş olduğu bir hezeyandır. Bunu da görüyoruz” dedi.