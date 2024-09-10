Son noktayı koydu! Erdoğan, Harp Okulu'ndaki korsan yemin törenine dair net konuştu

Yakup Köse, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teğmenlerin kılıçlı korsan gösterisiyle ilgili tartışmaya son noktayı koyduğunu belirtti. Köse, Erdoğan'ın korsan gösteriye sert tepki göstererek "Bu kılıçları kime çekiyorsunuz?" diye sorduğunu yazdı. Erdoğan'ın bu kişilerin ordudan temizleneceğini ifade ettiğini ve FETÖ'cü ilan edenlere karşı eleştirilerde bulunduğunu aktaran Star yazarı Köse, Erdoğan'ın dik duruşunun darbeci hevesleri boşa çıkardığını vurguladı. Köse, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir grup teğmenin yaptığı kılıçlı korsan gösteriyle alâkalı tartışmaya son noktayı koydu.

Geçen hafta Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreni sonrası, kılıçları çekip korsan yemin eden teğmenler ülkede tartışmaya sebep olmuşlardı. Darbelerden çok çeken halkımız tabii bir refleks göstererek, "Neler oluyor, yine eski karanlık günlere mi dönüyoruz" dediler.

Sonuna kadar haklı bu tepkiye, işgüzarlıkla cevap verenler olmuştu. Biliyorum, hemen aklınıza CHP ve türevleri gelecek ama onlardan bahsetmiyorum. Bizden gözüküp de artık ne telaşları varsa konuyu kapatmaya çalışanlardan bahsediyorum.

Bilmediğim için soruyorum, sizdeki bu paniğin sebebi nedir?

Bir grup teğmenin kılıçları çekip, 20 yıldır Başkan Erdoğan'ı devirmenin sembolü haline getirilmiş "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atmalarına tepki gösterenleri susturma gayretlerine ve FETÖ'cü ilan etmeye gidecek kadar endazeyi kaçırmalarına mânâ vermeye çalışıyorum! Yahu insan iki dakika düşünür, darbe olabilir diye telaşa düşenler, ikâz edenler nasıl FETÖ'cü olabilir? Darbe olmasını en çok FETÖ'cüler ister, bir de CHP ve türevleri!..

Devlet işleri, ahmaklı seviyesindeki hüsnüniyetle yönetilmez. "Ben darbe yapacaklarını sanmıyorum, konuyu kapatalım" denilerek konu kapatılmaz. Peki, sanılmayan şey olursa n'olacak? "Ya ben yapmazlar sanmıştım ama yaptılar, Hay Allah!" mı diyeceksiniz? Nasıl olsa bedel ödeyecek olan Başkan Erdoğan değil mi?..

Hezeyanlarınızı kendinize saklayın!

Bir yandan CHP ve türevleri, diğer yandan sanrılarıyla bizlere parmak sallayan Pollyanalar Müslüman Anadolu halkına ayar vermeye çalışırken, her zaman olduğu gibi Başkan Recep Tayyip Erdoğan gereğini yaptı.

Canlı olarak dinleme fırsatını bulduğum İstanbul'daki 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda Başkan Erdoğan Müslüman Anadolu halkının sesi oldu. Kurultayda yaptığı konuşmada Başkan Erdoğan, korsan gösteri yapan teğmen grubuna "Bu kılıçları kime çekiyorsunuz?" diye sordu. Konuşmanın devamında konuyla ilgili şunları söyledi: "Şunun da çok net bilinmesini isterim; Ordumuzun tekrar yıpratılmasına izin vermeyiz. Geçenlerde malum mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Şimdi, bunlarla ilgili olarak da gerekli bütün şu anda araştırmalar hepsi yapılıyor ve oradaki birkaç tane kendini bilmez bunlar da temizlenecek. Biz buralara durup dururken gelmedik. Bu 30 kişi olabilir 50 kişi olabilir, kim olursa olsun bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değil. Bunları temizleyeceğiz."

Başkan Erdoğan'ın korsan gösteri yapanların ordudan temizleneceğini söylemesiyle CHP ve türevleri panikle birlikte hücuma geçtiler. Korsan gösterideki manzara onlardaki genetik darbeci duyguyu tetiklemişti. Onlar için bir umut belirmişti. Başkan Erdoğan'ın dik duruşuyla hevesleri kursaklarında kaldı, tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi.

MİT'in de dahil olduğu soruşturma sürüyor. Bu çocukları kimler yönlendirdi, kılıçlı korsan gösteri nasıl planlandı vb. sorular yakında cevabını bulur. Sanrıcılar, panik yapmayın, bir şeylerin üzerlerini örtmeye çalışmayın ve en mühimi, haklı olan insanlara ukalalık yapıp parmak sallamayın. Şimdi usulce o parmağınızı indirin, bir daha kaldırmamak üzere!"

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