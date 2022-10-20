Son küstahlık bardağı taşırdı! PKK yandaşı Fincancı'yı yerin dibine sokan sözler
Akit TV'de yayınlanan Manşetlerin Dili programında Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Türk askerine kimyasal silah iftirasını atan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı yerin dibine soktu.
Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla yayınlanan Manşetlerin Dili programında Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın TSK'ya attığı alçak iftira konu edinildi.
Geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK'ya operasyon düzenlenmiş, 17 terörist daha yok edilmişti. Terör örgütünün siyasi ayağı HDP'nin başlattığı bir girişimli Türk askerine alçak bir iftira atıldı. Mehmetçik'in, teröristleri öldürdüğü operasyonda 'kimyasal silah' kullandığı öner sürüldü. Bu trene son olarak Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı da bindi. Fincancı, terör örgütü PKK'nın yayın organına konuşarak, örgütün Türk askerinin kimyasal silah kullandığına dair iftiralarına destek verdi. Programda Fincancı'nın iftirasına ilişkin konuşan Karahasanoğlu, PKK yandaşı Fincancı'yı yerin dibine sokan sözler sarf etti.