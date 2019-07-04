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Son kurban CHP'li isim oldu! 2 milyon TL'yi elleriyle teslim etti

Dolandırıcıların son kurbanı Alaçatı eski belediye başkanı ve CHP eski milletvekili Remzi Özen oldu. Özen, İzmir'den aracıyla Urfa'ya giderek tam 2 milyon TL'yi dolandırıcılara elleriyle teslim etti.

04 Temmuz 2019 Perşembe 09:43
Son kurban CHP'li isim oldu! 2 milyon TL'yi elleriyle teslim etti

Terörle mücadele bahanesiyle parasını kaptıranlara yenisi eklendi. İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı beldesinin eski belediye başkanı ve CHP eski milletvekili Remzi Özen, dolandırıcılık olayının kurbanı oldu. Çeşme Belediye Başkanlığı için, geçtiğimiz 31 Mart seçimlerinde aday adayı olan Özen, 2 milyon lirasını telefon dolandırıcılarına kaptırdı.

Cebinden aradılar

Alaçatı'da yaşayan Özen'i iddiaya göre cep telefonundan arayıp kendini polis olarak tanıtan kişiler, kullandığı hattın kendisine ait olup olmadığını sordu. Özen, hattının kendine ait olduğunu söyledi. Bunun üzerine telefon dolandırıcıları Özen'e, adının ve banka hesaplarının bölücü terör örgütü PKK'nın eylemlerine karıştığını belirterek bu bağlantıları çözmek için operasyon başlattıkları yalanını dile getirdi. Telefondaki dolandırıcı, durumun ciddi olduğunu ve operasyonun devam ettiğini söyleyerek Özen'e bankadaki hesabında kaç para olduğunu sordu. Banka hesabındaki parayı söyleyen Özen'e telefonu kapatmamasını belirten dolandırıcı, operasyonu MİT ile birlikte yürüttüklerini ve kimseye bilgi vermemesini istedi.

Atla arabaya getir

Tuzağa düştüğünün farkına varmayan Özen, talimatları yerine getirdi. Dolandırıcıları gerçek polis sanan Özen, teröristleri yakalamak için elinden ne geliyorsa yapacağını söyledi. Bankadaki hesabından 2 milyon lirayı çeken Özen, hiç kimseye bir şey anlatmadan ikinci komutu bekledi.

İkinci arayan kişi ise kendisini emniyet amiri olarak tanıtarak parayı, Urfa Akçakale'ye getirmesini istedi. Kendi aracıyla Çeşme'den yola çıkan Özen, 1357 kilometre sonra Urfa Akçakale'ye ulaşarak polis sandığı dolandırıcılara parayı verdi.

Ve nihayet anlıyor

Yeni Asır Gazetesi'nden Fatih Şendil'in haberine göre; 1357 kilometre yolu gidip gelen Remzi Özen, görevi tamamladığını söylemek için aralıksız konuştuğu emniyet amiri sandığı kişiyi aradı. Ancak defalarca aramasına rağmen ulaşamadı. Büyük bir şaşkınlık yaşayan Özen, Alaçatı Polis Merkezi'ne gidip olanları anlattı.

Özen, dolandırıcılık şebekesinin bir an önce yakalanmasını istedi. Polis ekipleri Özen'in şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 09:43
  1. İzmir
  2. chp
  3. dolandırıcılar
  4. remzi özen

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