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Yerel Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri vatandaşa yedireceklerdi!
Yerel

Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri vatandaşa yedireceklerdi!

Yeniakit Publisher
2024-07-29 18:30:00 - 2024-07-29 18:34:07
Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri vatandaşa yedireceklerdi!

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde son kullanma tarihi geçmiş bir ton şeker ve lokum imha edildi.

Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi ve Eyyübiye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehrin tamamına dağıtım yapan gıda işletmesinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimde ambalaj etiketi değiştirilmiş, son kullanma tarihi geçmiş bir ton şeker ve lokum ele geçirildi.

El konulan gıda maddeleri imha edildi.

Para cezası kesilen işletmeyle ilgili yasal işlem yapıldı.


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