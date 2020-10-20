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Gündem Son koronavirüs tablosu açıklandı, Bakan Koca'dan destek çağrısı geldi
Gündem

Son koronavirüs tablosu açıklandı, Bakan Koca'dan destek çağrısı geldi

Sağlık Bakanlığı 20 Ekim koronavirüs tablosu verilerini açıkladı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten ölenlerin sayısı 74 olurken, yeni hasta sayısı ise bin 894 olarak belirlendi. İşte Türkiye'nin koronavirüs tablosu ile ilgili tüm gelişmeler!

Yeniakit Publisher
2020-10-20 20:21:00 -
Son koronavirüs tablosu açıklandı, Bakan Koca'dan destek çağrısı geldi

Sağlık Bakanlığı 20 Ekim koronavirüs tablosu verilerini açıkladı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten ölenlerin sayısı 74 olurken, yeni hasta sayısı ise bin 894 olarak belirlendi.

İşte 20 Ekim koronavirüs tablosu;

Bakan Koca'dan açıklama geldi

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uyarılarda bulundu. Bakan Koca şu ifadelerde bulundu:

"Bugün tespit edilen 1.894 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.545’e yükseldi. Sağlık çalışanlarımızın hastaları iyileştirmek için sarf ettiği gayreti biz de tedbirlere uymak için sarf etmeliyiz. Tedbirlere uyarak birlikte mücadeleye destek verin."

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