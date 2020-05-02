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Son kararı büyük tepki çekmişti! Ekrem İmamoğlu'nu şoke eden anket

CHP'nin tartışmalı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Meclis üyelerine danışmadan Kemerburgaz ve Hacıosman Kent Ormanı'nlarının isimlerini değiştirdi. Halkın görüşlerini hiçe sayan İmamoğlu'nu zora sokacak bir anket sonucu ortaya çıktı. Sosyal medyada yapılan bir ankette 'Kemerburgaz ve Hacıosman Kent Ormanları'nın yeni adı sizce ne olsun?' sorusuna vatandaşların tamamına yakını 'Ömer Halis Demir' cevabını verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 15:57:00 -
Son kararı büyük tepki çekmişti! Ekrem İmamoğlu'nu şoke eden anket

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, isim değiştirme yetkisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde olmasına rağmen, kural tanımadan Kemerburgaz ve Hacıosman Kent Ormanı'nlarının adını değiştirdi. Yaşanan gelişme sonrası halk CHP'li başkana sosyal medyadan büyük tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, bir dönem 15 Temmuz işgal girişiminin önlenmesinde büyük payı olan Kahraman Şehit Ömer Halisdemir'in isminin Beylikdüzü'ndeki Anadolu Caddesi'ne verilmesi teklifine 'isim enflasyonu olur' demiş, teklifi komisyona dahi göndermemişti.

Sosyal medyada yapılan bir ankette İmamoğlu'nu şok edecek bir sonuç çıktı.

Sosyal medyada halka 'Kemerburgaz ve Hacıosman Kent Ormanları'nın yeni adı sizce ne olsun?' sorusu soruldu.

Şıklar arasına Ömer Halisdemir ismi de konuldu. Ankette Ömer Halisdemir ismi diğer şıklara açık ara fark attı.

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