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Dünya Son karar Putin'de! Rusya'da vatana ihanet cezası
Dünya

Son karar Putin'de! Rusya'da vatana ihanet cezası

Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya kısmi seferberlik ilan etti. Seferberlik çağrısına uymayanlara 10 yıl hapis cezası verilmesi için hazırlanan yasa Putin'e sunulacak.

Yeniakit Publisher
2022-09-21 16:35:00 -
Son karar Putin'de! Rusya'da vatana ihanet cezası

Rusya'da seferberlik çağrısına uymayanlara 10 yıla kadar hapis cezası verilebileceği bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sabah saatlerinde açıkladığı kısmi seferberlik ilanı sonrasında karara ilişkin yasal düzenlemeler alınmaya devam ediyor. Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, kısmi seferberlik ilanına yönelik Rusya Ceza Kanunu'nda yeni düzenlemelere gitti.

3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası

 

Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun, vatana ihanet başlıklı maddesine göre seferberlik kararına uymayan ve birliklerine teslim olmayanlar 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

Yine aynı düzenlemede emir - komuta talimatlarına uymayanlar ve silahlı operasyonlara katılmayı reddedenler 2 ile 3 yıl arasında hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Savaş sırasında yağma gibi faaliyetlere katılanlar da 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.

 

Yasa Putin'e sunulacak

Federasyon Konseyi'nin kabul ettiği yasa, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunulacak ve Putin'in imzasından sonra yasalaşacak.

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