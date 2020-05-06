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Siyaset

Son karar Erdoğan'ın! Fiyatlara düzenleme geliyor

Koronavirüs salgını nedeniyle seyahatler azalınca, otobüs fiyatları biletleri artırmıştı. Fahiş fiyatların önüne geçmek isteyen hükümet, başlatılan tavan fiyat uygulamasını, genelgeyle daha kapsamlı hale getirmeyi planlıyor. Yapılacak düzenleme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 09:00:00 - 2020-05-06 09:06:34
Son karar Erdoğan'ın! Fiyatlara düzenleme geliyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yolcu taşıma kapasiteleri yarı yarıya düşen seyahat firmalarının yapacağı fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek isteyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bu kapsamda geçici düzenlemeyle başlattığı tavan fiyat uygulamasını, genelgeyle daha kapsamlı hale getiriyor. Öte yandan salgın sürecinde vatandaşlar, otobüs bilet fiyatlarında uygulanan fahiş bilet fiyatlarından şikayetçiydi.

Bu doğrultuda hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulduğu öğrenilen düzenlemeyle birlikte şehirler arası otobüs yolculuğu için baz fiyat uygulaması getiriliyor.

Hürriyet'in haberine göre, hem firmaların ekonomik açıdan zorluk yaşamaması, hem de vatandaşın fahiş fiyatlarla yaşayabileceği mağduriyetin önüne geçmek amacıyla hazırlanan düzenlemeyle en uzak iki şehir arası bir fiyat belirlenecek. Buna göre örneğin İstanbul- Van arası 200 ile 250 TL arasında değişen bilet fiyatı yüzde 100 oranında artırılarak, kilometreye bölünecek ve bir baz fiyat belirlenecek.

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Yorumlar

coşkunakademi

fiyatlar zaten uygun ülkemizde. avrupada 100 km yol için 100 euro istiyorlar.REİSİM DAHA DA DÜŞÜRÜRSE HELAL DERİZ
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