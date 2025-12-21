Son kalemizi kaptırmayalım!

TAYFUN CİVELEK İSTANBUL

Aile kurumunun tarihsel, dini ve toplumsal yönlerini ele alan kitap, evlilik müessesesinin günümüzde karşı karşıya kaldığı tehditleri ve çözüm önerilerini kapsamlı bir bakış açısıyla değerlendiriyor. Eserde aile; evlilik ve kan bağıyla oluşan, toplumun temel yapı taşı olarak tanımlanırken, insanın yaratılışı ve aile kurumunun ilahi bir düzenin parçası olduğu vurgulanıyor. Yazar Recep Öncel, tarih boyunca farklı inanç sistemlerinde ailenin merkezi bir konumda yer aldığına dikkat çekerken, özellikle İslam dininde aileye verilen önemin altını çiziyor. Eserde, Türkiye’de modernleşme süreci sonrasında aile yapısına yönelik yanlış yaklaşımların benimsendiği ifade ediliyor.

AİLE TEHDİT ALTINDA

1980’li yıllardan itibaren nüfus planlaması politikalarının teşvik edilmesiyle birlikte, aile kurumunun zayıflatıldığına dikkat çekiliyor. Yazar, emperyalist güçlerin medya ve algı operasyonları aracılığıyla evlilik ve aile müessesesini değersizleştirdiğini savunuyor. Kitapta ayrıca sosyal medya ve popüler kültürün etkisiyle ahlaki yozlaşmanın arttığı, evlilik dışı ilişkilerin ve LGBT söylemlerinin normalleştirilmeye çalışıldığına yönelik değerlendirmelere yer veriliyor. Nüfus artış hızındaki düşüş yalnızca demografik bir sorun olarak değil, aynı zamanda millî güvenliği tehdit eden bir beka meselesi olarak ele alınıyor. 2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesini önemli bir adım olarak değerlendiren Öncel, devletin aileyi güçlendirmeye yönelik politikalarının artırılması gerektiğini vurguluyor. “Evlilik ve Aile”, yalnızca bireysel bir rehber olmanın ötesinde, toplumsal bir çağrı niteliği de taşıyor. Aile kurumunu merkeze alan eser, okuyucular için önemli bir kaynak olarak öne çıkıyor.