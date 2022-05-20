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Medya Son kalemiz olan ‘aile’ tehdit altında
Medya

Son kalemiz olan ‘aile’ tehdit altında

Aile hayatının temellerini sarsan programların gün geçtikçe artması ve reyting uğruna insanlık onurunun ayaklar altına alınması tepki çekiyor. Son dönemde ahlaksız dizilere yenilerinin eklendiğini ifade eden Aile Mağdur Hakları Platformu Kurucu Başkanı İlhan Ergincan, “Değerlerimizi yozlaştıran, geleneklerimizi sulandıran, kötü örnekleri her gün evlerimize taşıyan dizilerden ne zaman vazgeçeceğiz?” diyerek RTÜK’ü harekete geçmeye çağırdı.

Yeniakit Publisher
2022-05-20 10:55:00 -
Son kalemiz olan ‘aile’ tehdit altında

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Türk örf ve adetlerine uymayan ve izleyenlerin bütün psikolojisini bozan programlarda skandallarının ardı arkası kesilmiyor. İslami aile hayatının temelini sarsan programların gün geçtikçe artması ve reyting uğruna insanlık onurunu ayaklar altına almasından dolayı RTÜK’ün harekete geçmesi isteniyor.

Filmlerden dizilere, sosyal medyadan aileyi bozucu yayınlara kadar geniş bir alanda ailenin yok olması dinamitleniyor. Sert eleştiriye maruz kalan FOX TV’nin yeni dizisi ‘İyilik’ aldatma konusu izleyicilerin midesini bulandırıyor. Entrika dolu dizide +18 yönelik sahneler izleyicinin gözünden kaçmıyor.

Vatandaşlar, RTÜK’ün aile hayatını hiçe sayan dizilere yönelik harekete geçmesini bekliyor. Ahlaksız dizilerle ailenin hedef alındığını belirten Aile Mağdur Hakları Platformu Kurucu Başkanı İlhan Ergincan, “Ahlaksız dizilerle toplumun aile yapısını tamamen hedef alarak toplumu kendilerine benzetmek istiyorlar. Bir milletin aile yapısını yıkmadan kendi istedikleri gibi kullanamayacaklarını çok iyi bilen Batılılar, bu tür dizilerle aileyi hedef alıyor.  Değerlerimizi yozlaştıran, geleneklerimizi sulandıran, kötü örnekleri her gün evlerimize taşıyan dizilerden ne zaman vazgeçeceğiz? Diziler, bizim örf ve adetlerimize uymuyor. Bu tür program ve dizileri kınıyorum” diye konuştu. RTÜK’e de seslenen ilhan Ergincan, “Bu tür program ve dizilerin yayınlanmaması lazım. Ailece bakılacak dizi sayısı parmakla gösterecek kadar çok az” dedi.

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