Son iki yılın yüksek atlama Türkiye şampiyonu Muhammed Enes, Fenerbahçe yolcusu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, 3 yıl önce başladığı atletizm sporunda kıt imkanlarla son iki yılda yüksek atlamada Türkiye şampiyonu olan 13 yaşındaki Muhammed Enes Kılıç, milli takım davetlerinin ardından Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticilerinin de dikkatini çekmeyi başardı.

Okulunda beden eğitimi öğretmeni tarafından keşfedilen ve atletizm sporuna yönlendirilen Muhammed Enes, 2017 yılından itibaren Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürlüğü antrenörleri eşliğinde yaptığı çalışmalarla geçen yıl gerçekleştirilen Türkiye Atletizm Federasyonunun faaliyet programında yer alan 14 Yaş Altı Türkiye Atletizm Festivali'nde yüksek atlamada Türkiye şampiyonluğunu elde etti.

Nizami tartan pisti olmayan Ahi Stadyumu'nda çim üzerinde antrenmanını sürdüren ve bu esnada ayağını kıran Muhammed Enes, azmini kaybetmeyerek bu sene yapılan aynı yarışlarda en yakın rakibine 23 santimetre fark atarak 1,58 metre ile ikinci şampiyonluğuna ulaştı.

İki yıl üst üste milli takıma davet edilen başarılı genç sporcu, Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticilerinin de dikkatini çekmeyi başardı.

Muhammed Enes, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeteneğinden dolayı antrenörünün kendisini ilk olarak yüksek atlamaya yönlendirdiğini söyledi.

Haftanın 6 günü antrenman yaptığını belirten Kılıç, "Antrenmanlara devam ettikçe başarılı olmaya başladım. Sprintlerle parkur ve atlama teknikleriyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ahi Stadyumu'nda antrenman yapıyorum. İki defa Türkiye şampiyonu oldum, hedefim olimpiyatlara katılarak madalya almak." dedi.

Antrenör Mine Gökkaya da Muhammed Enes'in atletizm sporunda ve yüksek atlama branşında çok yetenekli olduğunu vurgulayarak, 2019 ve 2020 yıllarında 14 yaş altı kategorisinde üst üste iki kez şampiyon olduğunu aktardı.

Gelecek yıl 16 yaş altı kategorisinde yarışacağını anlatan Gökkaya, "Aynı zamanda engelli koşular da yapıyor. İlerleyen zamanlarda Muhammed Enes'e dekatlon yani çoklu branş da düşünüyoruz. Her branşa çok hakim bir sporcu. Gayet yetenekli." diye konuştu.

Muhammed Enes'in başarılarıyla dikkatleri üzerine çektiğine değinen Gökkaya, "Atletizmde milli olma yaşı 17 olduğu için bu yaşa gelinceye kadar sadece kulüplerden para kazanacak durumda. Fenerbahçe Spor Kulübü de talip Muhammed Enes'e. İnşallah sakatlık olmazsa 17 yaşına gelince Türkiye'yi temsil edecek düzeye ulaşacak." ifadelerini kullandı.

