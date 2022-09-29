Son iki yılda 14 basamak yükseldi!

YENİ AKİT ANKARA

Her alanda bağımsız bir ülke olmak için AR-GE ve inovasyon yatırımlarına büyük önem veren Türkiye, yaptığı yatırımların ve çalışmaların meyvesini toplamaya başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yapılan yatırımlar sonucunda Küresel İnovasyon Endeksi 2022 raporunda Türkiye’nin sıralamasının değiştiğini duyurdu.

Varank paylaşımda, “Küresel İnovasyon Endeksi 2022 raporu açıklandı. Türkiye, tarihinin en yüksek seviyesinde! Son iki yılda 14 basamak yükselerek, 132 ülke içinde 37. sıraya yerleştik. 20 yılda sıfırdan inşa ettiğimiz ar-ge ve inovasyon ekosistemi yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edecek!” dedi.