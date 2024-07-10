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Medya Son halini görenler şaşırıyor! Kurtlar Vadisi’nin Ömer Baba’sı ortaya çıktı
Medya

Son halini görenler şaşırıyor! Kurtlar Vadisi’nin Ömer Baba’sı ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2024-07-10 14:54:00 -
Son halini görenler şaşırıyor! Kurtlar Vadisi’nin Ömer Baba’sı ortaya çıktı

Yıllar önce yayınlanan Kurtlar Vadisi'nde Ömer Baba rolünü oynayan Emin Olcay, ortaya çıktı. Uzun yılladır bir projede yer almayan oyuncu, sevenlerine selam gönderdi.

Yayınlandığı döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisi oyuncularından Emin Olcay, yıllar sonraya ortaya çıktı.

"SEVENLERİME SEVGİ VE SAYGI SUNUYORUM

"Usta sanatçılarla bir araya gelerek onların son halini yayınlanan Murad Salahlı bu sefer de Kurtlar Vadisi'nin Ömer Baba'sı Emin Olcay ile buluştu. Oldukça yaşlandığı görülen usta oyuncu, bir video ile sevenlerine seslenerek "Merhaba, ben Emin Olcay. Sevenlerime sevgi, saygı sunuyorum. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere" dedi. Usta ismi evinde ziyaret eden Salahlı o anları "Emin Olcay Bey tüm sevenlerine sevgi ve selamlarını iletti" notuyla paylaştı.

 

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