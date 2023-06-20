Son günlerin en çok konuşulan ismi olan Abdüllatif Şener milyonları böyle kafalamış! Görüyor musunuz siz şunun yaptığını

Eski AK Partili olan ve son seçimlerde milletvekili adayı gösterilmemesinin ardından CHP’den istifa eden Abdüllatif Şener, tartışma çıkaran “Kılıçdaroğlu’na oy vermedim” açıklamasını, kendisine soru yöneltenlerle "kafa bulmak için” yaptığını söyledi. Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk’ün sorularını yanıtlayan Şener, “Anayasa'ya göre kimse inancını, dinini, siyasi görüşünü söylemeye zorlanamaz. Bunlar Anayasa'ya aykırıdır. Bana da yayında Anayasa'ya aykırı sorular soruldu. Ben de onların o sorularına karşılık o cevapları verdim” dedi.

2023 seçiminde aday gösterilmemesine değil, gerekli nezaketin gösterilmemesine üzüldüğünü kaydeden Şener, siyasetle ilgili bir planının bulunmadığını belirterek, “Siyasette buraya kadar” ifadelerini kullandı.



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