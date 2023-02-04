Son gelişme "pes" dedirtti! Bu resmen bir Haçlı seferi

Rauf Tamer, İstanbul'daki konsolosluklarını "terör korkusu" bahanesiyle kapatan ülkelere verdi veriştirdi. Söz konusu ülkelerin, muhalefete "Haydi bakalım bizim çocuklar, bu sefer başarın" mesajı verdiğini belirten Tamer, Posta gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Hem de bu devirde, resmen Haçlı Seferi.

Düğmeye bastılar.

Muhalefete ilk mesajlarını verdiler:

- Haydi bakalım bizim çocuklar, bu sefer başarın.

Harika.

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Kapanma gerekçeleri ise ayrı bir harika:

- Terör korkusu.

Adamlar haklı...

“Türkiye’de can ve mal güvenliği olmadığını” Türk ortaklarından öğrenmiş olmalıdırlar.

“Siyasi cinayetler bile işlenebilir” diyenler de yine bizimkiler değil mi?

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Konsolosluklarını kapatan 9 devlete hiç kızmayın.

Bunlar, Erdoğan’ın gitmesi için taraf tutuyorlar ve bunu açıkça ilan ediyorlar. İşin gizli kapaklı yanı yok. Hepsi bir olmuş, Türkiye’nin iç işlerine müdahale ediyorlar... Alâ...

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Ama seçimi Erdoğan kazanırsa, dünyayı yendim deme hakkı Erdoğan’a doğmuştur.

“İngilizi, Fransızı, Almanı kim varsa hepsini, havaya kaldırıp mindere vurdum” deme hakkı doğmuştur.

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Burada dikkat çeken tek nokta:

Haçlı Ordusu’nun içinde, Yunanistan niye yoktur acaba?

Bu bir taktik midir?

Bilmiyorum.

Artık o kadarını da “gelmekte olan” zat düşünsün. (...)"