Son Fransız rehineyi karşılamaya giden Macron'a soğuk duş

İslam düşmanı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2016 yılında kaçırılan ve geçtiğimiz günlerde özgürlüğüne kavuşan rehineyi karşıladı. Macron, "Hoşgeldin Sophie" sözüne "Benim adım Sophie değil Meryem" karşılığının gelmesi üzerine büyük bir şok yaşadı.

Macron, kurtulan rehinenin Müslüman olduğunu öğrenmesinden sonra apar topar havalimanını terk etti.

Fransız aktivist Sophie Petronin, Mali'de çocuklara yardım amaçlı bir kuruluşu yönettiği esnada 2016'da kaçırılmıştı. Dört sene aradan sonra özgürlüğüne kavuşan Petronin'i havalimanında Cumhurbaşkanı Macron karşıladı.

Ancak Macron'u şok eden bir gelişme yaşandı. Petronin Müslüman olmuş ve Meryem ismini almıştı. Macron "Hoşgeldin Sophie" sözüne karşılık "Benim adım Sophie değil Meryem" karşılığını alınca planladığı basın toplantısını iptal etti ve havaalanını terk etmek zorunda kaldı.

"Karşınızda Meryem var"

Petronin yaptığı ilk açıklamada, "Mali için dua edeceğim, Allah'ın merhameti ve rahmeti için yakaracağım çünkü Müslümanım. Siz bana Sophie diyorsunuz ama karşınızda Meryem var" dedi.

Son Fransız rehine

Yetersiz beslenme alanında çalışan bir sağlıkçı olan Meryem Petronin, Mali'nin kuzeyinde yer alan Gao kentine ilk defa 1996 yılında gitmiş, 2001 yılında ise yerleşik hayata geçmişti. Petronin, 2012'de ise Gao'nun aşırıcı grupların kontrolüne geçmesi ile kaçırılma tehlikesi yaşamış, Fransa'da bir süre kalmasının ardından yeniden bölgeye dönmüştü.

Gao'da tekrar faaliyetlerine başlayan Petronin, 24 Aralık 2016 tarihinde kaçırılmış fakat bir müddet olayı kimse üstlenmemişti. Terör örgütü El Kaide bağlantılı bir grup tarafından 2017 Temmuz'da paylaşılan bir videoda, Mali ve Burkina Faso'da kaçırılan 6 yabancı ülke vatandaşı arasında Petronin'in olduğu da görülmüştü. Yine aynı terör örgütü tarafından 2018 Mart ve Haziran'da paylaşılan videolarda da görülen Petronin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan yardım istemişti. Petronin, dünyada esir tutulan son Fransız rehine olarak biliniyordu.