Son figüran da öldü, film bitti

Bebek katili terör örgütü PKK’yı şirin göstermek amacı ile çekilen 'Bakur/Kuzey' isimli belgeselde rol alan ‘Özgür Rohat’ kod adlı Ümit Ölçen ve ‘Helin Faraşin’ adlı Gülistan Önen’in geçtiğimiz yıl öldürülmesinin ardından sözde Tunceli saha sorumlusu olan ‘Mahir Atakan’ kod adlı İbrahim Çoban’ın da geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonlarda öldürüldüğü belirlendi.

AVRUPA’DAN DESTEK GELMİŞTİ

2015 yılında çekilen ve Türkiye sınırları içerisinde bulunan teröristleri şirin göstermeyi amaçlayan 'Bakur/Kuzey' isimli belgeselde rol alan teröristler öldürüldü. Çekilmesinin ardından film festivallerinde gösterilmek istenen ancak bakanlığın izin vermediği belgesel filme o dönem Avrupa’da düzenlenen film festivallerinden destek gelmişti. ‘Türkiye, işgalci güç’ ve ‘Kürdistan şehitleri ölmez’ ifadeleri ile açıkça terör propagandası yapılan belgesel film hakkında Batman 2’nci Ağır Ceza Hakimliği tarafından 'terör propagandası' suçlamasıyla dava açılmıştı.

SON FİGÜRAN DA ÖLDÜRÜLDÜ

Teröristlerin demokrasi, kadın hakları ve özgürlük gibi kavramlara önem verildiğinin ifade edildiği ve birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiklerini yalanının açıkça dile getirildiği belgesel filmde rol alan ‘Özgür Rohat’ kod adlı Ümit Ölçen ve ‘Helin Faraşin’ adlı Gülistan Önen’in geçtiğimiz yıl öldürülmesinin ardından sözde Tunceli saha sorumlusu olan ‘Mahir Atakan’ kod adlı İbrahim Çoban’ın da geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonlarda öldürüldüğü belirlendi.