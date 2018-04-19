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Son FETÖ il imamı olarak görevlendirilen zanlı tutuklandı

Karaman’da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan, birisi 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ’nün "il imamı" olarak görevlendirildiği tespit edilen iki zanlı tutuklandı.

19 Nisan 2018 Perşembe 18:51
Son FETÖ il imamı olarak görevlendirilen zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgüt tarafından sözde "il imamı" olarak görevlendirildiği tespit edilen M.Y.Ö. ile örgüt üyesi olduğu tespit edilen Y.Ç’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Sahte kimlik kullandığı tespit edilen M.Y.Ö. ile Y.Ç, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin, örgütün bütün gizli mesajlaşma uygulamalarını kullandıkları öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarılan iki şüpheli tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 18:51
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