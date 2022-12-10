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Ekonomi Son döviz kararı piyasaları ateşledi! Ekonomist Hatice Kolçak dolar tahminini ilan etti: Seçimlere kadar...
Ekonomi

Son döviz kararı piyasaları ateşledi! Ekonomist Hatice Kolçak dolar tahminini ilan etti: Seçimlere kadar...

Bankaların net döviz pozisyonunun özkaynakları içindeki payında üst sınır yüzde 20'den yüzde 5'e indirmesi sonrası merak edilen en büyük soru, 'Dolar düşecek mi?' oldu. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ekonomist Hatice Kolçak, dolarda düşüş beklemediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-10 18:32:00 -
Son döviz kararı piyasaları ateşledi! Ekonomist Hatice Kolçak dolar tahminini ilan etti: Seçimlere kadar...

Bankaların Döviz varlık ve yükümlülükleri arasında denge kurulması ve özkaynakları ile uyumlu seviyede döviz pozisyonu tutmalarını temin etmek için getirilen düzenlemede değişiklik yapıldı.

Bankaların net döviz pozisyonunun özkaynakları içindeki payında üst sınır yüzde 20'den yüzde 5'e indirildi.

Piyasaları derinden etkileyecek olan kararı Youtube kanalında değerlendiren ekonomist Hatice Kolçak, dolarda gerileme beklemediğini belirtti.

Hatice Kolçak yaptığı açıklamada, "Dövizde daha da bir çekilme beklemem. Bu karar sonrası düşüş olmayacağını düşünüyorum. Bu hamle doları seçimlere kadar tutmaya yönelik. Bankadaki dolarları sıfırlayana kadar bunu yapıyorlar" dedi.

Alınan kararın gram altın tarafındaki beklentileri düşüreceğini ifade eden Kolçak, "Bu durum dolaylı olarak gram altını etkiliyor. Döviz yerinde sayıyor. Bu da gram altının yatay seyirde seyretmesine sebep oluyor. Doların enflasyon oranında artması lazım. Gram altın gidecek ama ağır gidecek" ifadelerini kullandı.

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