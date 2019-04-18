Son dönemin en popüler diyeti keto nedir?
Tüm dünyada hızla yayılmaya başlayan keto diyeti nedir? İşte, birçok ünlünün uygulamaya başladığı keto diyetinin örnek programı…18 Nisan 2019 Perşembe 08:55
Son dönemde sık sık duyulan, internette sürekli karşımıza çıkan ‘Keto Diyeti’ nedir? Ketojenik diyet daha çok kullanılan ismiyle keto diyeti yüksek yağ içeren bir beslenme türüdür. Bol yağ içeren bu diyeti duyduğunuzda şaşırmanız mümkün ancak yapılan bilimsel araştırmalar yüksek yağ içeren diyetlerin hızlı kilo verimini kolaylaştırdığını ortaya koyuyor. Ayrıca keto diyetinin kanser, diyabet, epilepsi ve Alzheimer gibi hastalıklara karşı koruyucu olduğu belirtiliyor.
Keto diyeti nedir?
Keto diyeti yüksek yağ, düşük karbonhidrat içeren bir diyettir. Bu diyet insülin seviyesini düşürür. Keto diyetinin dört ayrı çeşidi vardır. Standart, döngüsel, hedeflenen ve yükse proteinli keto diyeti olarak dörde ayrılan diyet döngüsünde en çok tercih edilen standart ketojenik diyettir.
Metabolizmayı hızlandırıyor
“Yüksek yağlı bir beslenme programı içerek keto diyeti ile nasıl kilo verilir?” diyorsanız; yanılıyorsunuz. Bu diyet metabolizmayı hızlandırdığı gibi birçok hastalığın risk faktörünü de ortadan kaldırıyor.
Karnınız aç kalmıyor
Aç kalınarak yapılan diyetlerin aksine keto diyetinde hem karnınız tok kalır hem de standart diyetlere oranla daha fazla kilo verirsiniz.
Diyabet hastalarına öneriliyor
Keto diyeti insülin duyarlılığını arttırdığı için tip 2 diyabet hastaları için son derece yararlı bir beslenme alışkanlığıdır.
Keto diyetinde yer almaması gerekenler:
- Şekerli yiyecek ve içecekler
- Tahıllı ve nişastalı ürünler
- Meyve
- Baklagiller
- Kök sebze
- Az yağlı diyet ürünleri
- Soslar
- Sağlıksız yağlar
- Şekersiz diyet içecekler
Keto diyeti yapanların tüketmesi gerekenler:
- Kırmızı et
- Beyaz et
- Yağlı balık
- Yumurta
- Tereyağı
- Krema
- Peynir
- Kuruyemiş
- Sağlıklı yağlar
- Düşük karbonhidratlı yeşil sebzeler
- Baharatlar
7 günlük keto diyeti programı:
1. gün
Kahvaltı: Pastırma, domates ve yumurta
Öğle yemeği: Bol zeytinyağlı beyaz peynirli tavuk salatası
Akşam yemeği: Tereyağında kızartılan somon balığı
2. gün
Kahvaltı: Domates ve fesleğenle hazırlanan omlet
Öğle yemeği: Badem sütlü, yer fıstıklı milkshake
Akşam yemeği: Kaşar peynirli köfte ve salata
3. gün
Kahvaltı: Ketojenik milkshake
Öğle yemeği: Zeytinyağlı ton balıklı salata
Akşam yemeği: Sebzeli et yemeği
4. gün
Kahvaltı: 2 yumurta ile hazırlanan zeytinyağlı omlet.
Öğle yemeği: Kereviz yemeği
Akşam yemeği: Pastırmalı omlet
5. gün
Kahvaltı: Sebzeli omlet
Öğle yemeği: Tavuklu salata
Akşam yemeği: Biftek ve salata
6. gün
Kahvaltı: Mantarlı omlet
Öğle yemeği: Sebzeli etli yemek
Akşam yemeği: Somon balığı ve salata
7. gün
Kahvaltı: Ketojenik milkshake
Öğle yemeği: Izgara dana eti
Akşam yemeği: Tavuklu sebze yemeği
Ketojenik milkshake tarifi:
- 2 yemek kaşığı fındık ezmesi
Yarım su bardağı hindistan cevizi sütü
1 çay kaşığı vanilya şurubu
1 su bardağı buz
Buz hariç tüm malzemeleri rondodan geçirin. Bir buz kıracağında parçaladığınız buzları da ardından içeceğinize ekleyin. Bu tip içecekleri hazırlamak için üretilen makinelerden de yararlanabilirsiniz.
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