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Son dönemin en popüler diyeti keto nedir?

Tüm dünyada hızla yayılmaya başlayan keto diyeti nedir? İşte, birçok ünlünün uygulamaya başladığı keto diyetinin örnek programı…

18 Nisan 2019 Perşembe 08:55
Son dönemin en popüler diyeti keto nedir?

Son dönemde sık sık duyulan, internette sürekli karşımıza çıkan ‘Keto Diyeti’ nedir? Ketojenik diyet daha çok kullanılan ismiyle keto diyeti yüksek yağ içeren bir beslenme türüdür. Bol yağ içeren bu diyeti duyduğunuzda şaşırmanız mümkün ancak yapılan bilimsel araştırmalar yüksek yağ içeren diyetlerin hızlı kilo verimini kolaylaştırdığını ortaya koyuyor. Ayrıca keto diyetinin kanser, diyabet, epilepsi ve Alzheimer gibi hastalıklara karşı koruyucu olduğu belirtiliyor.

Keto diyeti nedir?

Keto diyeti yüksek yağ, düşük karbonhidrat içeren bir diyettir. Bu diyet insülin seviyesini düşürür. Keto diyetinin dört ayrı çeşidi vardır. Standart, döngüsel, hedeflenen ve yükse proteinli keto diyeti olarak dörde ayrılan diyet döngüsünde en çok tercih edilen standart ketojenik diyettir.

Metabolizmayı hızlandırıyor

“Yüksek yağlı bir beslenme programı içerek keto diyeti ile nasıl kilo verilir?” diyorsanız; yanılıyorsunuz. Bu diyet metabolizmayı hızlandırdığı gibi birçok hastalığın risk faktörünü de ortadan kaldırıyor.

Karnınız aç kalmıyor

Aç kalınarak yapılan diyetlerin aksine keto diyetinde hem karnınız tok kalır hem de standart diyetlere oranla daha fazla kilo verirsiniz.

Diyabet hastalarına öneriliyor

Keto diyeti insülin duyarlılığını arttırdığı için tip 2 diyabet hastaları için son derece yararlı bir beslenme alışkanlığıdır.

Keto diyetinde yer almaması gerekenler:

  • Şekerli yiyecek ve içecekler
  • Tahıllı ve nişastalı ürünler
  • Meyve
  • Baklagiller
  • Kök sebze
  • Az yağlı diyet ürünleri
  • Soslar
  • Sağlıksız yağlar
  • Şekersiz diyet içecekler 

Keto diyeti yapanların tüketmesi gerekenler:

  • Kırmızı et
  • Beyaz et
  • Yağlı balık
  • Yumurta
  • Tereyağı
  • Krema
  • Peynir
  • Kuruyemiş
  • Sağlıklı yağlar
  • Düşük karbonhidratlı yeşil sebzeler
  • Baharatlar 

7 günlük keto diyeti programı: 

1. gün 

Kahvaltı: Pastırma, domates ve yumurta

Öğle yemeği: Bol zeytinyağlı beyaz peynirli tavuk salatası

Akşam yemeği: Tereyağında kızartılan somon balığı

2. gün

Kahvaltı: Domates ve fesleğenle hazırlanan omlet

Öğle yemeği: Badem sütlü, yer fıstıklı milkshake

Akşam yemeği: Kaşar peynirli köfte ve salata

3. gün

Kahvaltı: Ketojenik milkshake

Öğle yemeği: Zeytinyağlı ton balıklı salata

Akşam yemeği: Sebzeli et yemeği

4. gün

Kahvaltı: 2 yumurta ile hazırlanan zeytinyağlı omlet.

Öğle yemeği: Kereviz yemeği

Akşam yemeği: Pastırmalı omlet 

5. gün

Kahvaltı: Sebzeli omlet

Öğle yemeği: Tavuklu salata

Akşam yemeği: Biftek ve salata

6. gün

Kahvaltı: Mantarlı omlet

Öğle yemeği: Sebzeli etli yemek

Akşam yemeği: Somon balığı ve salata

7. gün

Kahvaltı: Ketojenik milkshake

Öğle yemeği: Izgara dana eti

Akşam yemeği: Tavuklu sebze yemeği

Ketojenik milkshake tarifi:

  • 2 yemek kaşığı fındık ezmesi
    Yarım su bardağı hindistan cevizi sütü
    1 çay kaşığı vanilya şurubu
    1 su bardağı buz

Buz hariç tüm malzemeleri rondodan geçirin. Bir buz kıracağında parçaladığınız buzları da ardından içeceğinize ekleyin. Bu tip içecekleri hazırlamak için üretilen makinelerden de yararlanabilirsiniz.

 

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 08:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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