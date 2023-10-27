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Sağlık Son dönemde vakalar arttı! Aman dikkat mağazalarda bu hatayı yapmayın
Sağlık

Son dönemde vakalar arttı! Aman dikkat mağazalarda bu hatayı yapmayın

Yeniakit Publisher
2023-10-27 19:19:00 -
Son dönemde vakalar arttı! Aman dikkat mağazalarda bu hatayı yapmayın

Uzmanlar geçen yıllara göre uyuz vakalarının yüzde 30 arttığını ifade etti.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Vildan Yazıcı,son dönemde uyuz vakalarında ciddi bir artış yaşandığını ifade etti.

Son dönemlerde uyuz vakalarında ciddi bir artış olduğunu ve muayeneye gelen hastalarda da mutlaka en az iki uyuz vakasının olduğunu belirten Emsey Hospital Dermatoloji Uzmanı Dr. Vildan Yazıcı, “Uyuz temasla bulaşan bir hastalıktır. Kısa süreli tokalaşmalarla uyuz bulaşmaz veya ihtimal daha düşüktür. Fakat daha uzun süren sarılma, aynı kişisel eşyaları, aynı yatak, havlu ve giysileri kullanma gibi yollarla bulaşabilir. Mağazalarda denediğimiz kıyafetlerden de uyuz bulaşma riski var. Eğer denediğimiz kıyafeti bizden önce uyuz hastalığı olan biri denediyse hastalık bize de bulaşabilir, dikkatli olmakta fayda var” ifadelerini kullandı. 

Temaslılar da tedavi edilmeli

Uyuz hastalığının hemen belirti vermediğini söyleyen Dr. Yazıcı, “Belirtiler hemen başlamaz. Uyuz belirtileri uyuz akarının deriye yerleşmesinden sonra 2 ila 6 hafta içerisinde ortaya çıkar. Biz bu döneme kuluçka süresi diyoruz. Dolayısıyla uyuz tedavisinde hasta ile yakın temasta olan kişilerde belirti olup olmadığına bakılmaksızın o kişilere de tedavi uygulanmalı. Tedavinin başarısı için bu çok önemli. Belirtiler genellikle tedaviye başladıktan sonra hafiflemeye başlar. Fakat uyuz akarının tamamen ölmesi ve belirtilerin tamamen yok olması içi tedavi haftalarca sürebilir” diye konuştu.

60 derece uyarısı

Uyuz akarlarının yüksek sıcakta hayatta kalamayacaklarını vurgulayan Dr. Yazıcı, “Uyuz paraziti ve yumurtalarının ölmesi için son bir hafta içinde giyilen tüm giysiler ve kullanılan diğer eşyalar en az 60 derecede yıkanmalı. Çünkü uyuz akarları yüksek sıcaklıkta yaşayamazlar. Yıkanamayan çamaşırlar siyah bir çöp poşetine konulmalı, ağzı sıkıca kapatılmalı ve bir hafta bekletilmeli. Ev temizliği yaparken uyuz akarlarının yumurtalarını toplamak için halı, koltuk gibi eşyalar elektrikli süpürge ile temizlenmeli. Sık kullanılan masa, kapı kolu gibi yüzeyler de sirkeli su ile silinerek temizlenebilir. Ama kesinlikle enfekte cilt bölgesini sirke ile silmeyin. Bu tür sorular çok alıyoruz. Sirke uyuza iyi gelir mi diye sorular geliyor. Bunun bilimsel bir açıklaması yok. Hatta deriyi tahriş edebileceği için enfekte cilde temas ettirmekten kaçınılmalı. Doktorun önerilerine uyularak hastalık tedavi edilmeli” dedi.

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Namazın terk edildiği yerlerde uyuz marazi artar.
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