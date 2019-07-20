Son dokunuş... Dinmeyen acı
Bosna'daki savaşta (1992-1995) ülkenin kuzeyindeki Prijedor şehri ve civarında Sırplar tarafından acımasızca katledilen 86 kurban daha bugün toprağa verilecek.20 Temmuz 2019 Cumartesi 06:25
Savaştan yıllar sonra cesetlerine toplu mezarlarda ulaşılan ve kimlik tespiti yapılan kurbanlar, bugün son yolculuklarına uğurlanmak üzere Sanski Most şehrindeki merkezden törenin yapılacağı Prijedor'a götürüldü.
Sırplar tarafından acımasızca katledilen 86 kurban daha bugün toprağa verilecek.
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