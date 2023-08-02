Son depremleri değerlendirdi! Naci Görür o şehirler için uyarı yaptı

Türkiye bir deprem ülkesi ve bu gerçek zaman zaman kendisini acı şekilde hatırlatıyor. 6 Şubat'ta yaşanan ve 11 şehri adeta yerle bir eden depremin ardından yürekler sürekli ağızda.... 1 Ağustos Salı günü Konya ve Erzurum başta olmak üzere depremler meydana geldi. Yaşanan depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür, iki şehir için uyarıda bulundu.

Naci Görür, Twitter hesabından "Pınaryolu- Narman/Erzurum’da 4,0 deprem. Horasan batısı Göle arasında uzanan sol yönlü doğrultu fayı üzerinde (Çoban Dede?). 6 Şubat depremleri sonucu sıkışan Doğu Anadolu’da bu depremler beklenebilir. Aynı beklenti Adıyaman-Hakkari arasındaki bindirme Zonu için de geçerli" paylaşımında bulundu.

Bir diğer paylaşımda ise Görür, "Çandır-Selçuklu/Konya’da 5,1 deprem oldu. Deprem Konya-Çandır hattında, kesikli uzanan fay parçalar üzerinde (Konya Fay Zonu, Eren, 2019)" ifadelerini kullandı.