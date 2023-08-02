Son depremleri değerlendirdi! Naci Görür o şehirler için uyarı yaptı
Prof. Dr. Naci Görür önceki gün Konya ve Erzurum'da meydana gelen depremlerin ardından önemli bir uyarıda bulundu.
Türkiye bir deprem ülkesi ve bu gerçek zaman zaman kendisini acı şekilde hatırlatıyor. 6 Şubat'ta yaşanan ve 11 şehri adeta yerle bir eden depremin ardından yürekler sürekli ağızda.... 1 Ağustos Salı günü Konya ve Erzurum başta olmak üzere depremler meydana geldi. Yaşanan depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür, iki şehir için uyarıda bulundu.
Naci Görür, Twitter hesabından "Pınaryolu- Narman/Erzurum’da 4,0 deprem. Horasan batısı Göle arasında uzanan sol yönlü doğrultu fayı üzerinde (Çoban Dede?). 6 Şubat depremleri sonucu sıkışan Doğu Anadolu’da bu depremler beklenebilir. Aynı beklenti Adıyaman-Hakkari arasındaki bindirme Zonu için de geçerli" paylaşımında bulundu.
Bir diğer paylaşımda ise Görür, "Çandır-Selçuklu/Konya’da 5,1 deprem oldu. Deprem Konya-Çandır hattında, kesikli uzanan fay parçalar üzerinde (Konya Fay Zonu, Eren, 2019)" ifadelerini kullandı.