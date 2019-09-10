Son depremler nerede oldu Kandilli Rasathanesi AFAD deprem listesi

Türkiye son günlerde pek çok irili ufaklı depremlerle sallanıyor. Son depremlerin nerede olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hem Kandilli Rasathanesi hem de AFAD’dan yapılan açıklamada son depremin Akdeniz açıklarında kaydedildiği bilgisi verildi. Akdeniz’de son meydana gelen deprem Muğla’nın yanında ilçelerde de hissedildi. Peki Son depremler nerelerde oldu? Muğla’da yeni deprem kaç büyüklüğünde? Akdeniz’de deprem ne zaman oldu?

Hem Kandilli Rasathanesi hem de AFAD’dan yapılan açıklamada saat 10:06'da merkez üssü Akdeniz olan 4,2 şiddetinde br deprem meydana geldiği ifade edildi. Depremin yerin 6.73 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı Söz konusu depremin Muğla ve ilçelerinin yanında çevre il ve ilçelerde de hissedildiği açıklandı.

En son deprem nerede oldu?