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Son depremler nerede oldu?

Deprem son dakika haberleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye deprem kuşağında yer aldığından neredeyse her gün irili ufaklı deprem olmakta. Son depremler listesi hem AFAD hem de Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanmakta. Peki deprem nerede oldu, deprem can kaybına yol açtı mı, depremde yıkılan bina oldu mu? Deprem kaç şiddetinde oldu? Depremin merkez üssü nerede? İşte son deprem haberleri.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 08:07:00 -
Son depremler nerede oldu?

AFAD verilerine göre, Muğla’nın Datça ilçesinin açıklarında deprem meydana geldi. Saat 23:28’de olan depremin derinliğinin 2.51 kilometre, büyüklüğünün de 5.1 olduğu duyuruldu. Kandilli Rasathanesi ise depremin 5.3 büyüklüğünde ve yerin 2.3 kilometre derinliğinde olduğunu aktardı.

Depremde yıkılan bina var mı?

Depremle ilgili açıklamasında gelişmelerin takip edildiğini belirten AFAD, “Geçmiş olsun Muğla. Datça açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır” açıklamasında bulundu.

Depremde can kaybı var mı?

Datça'ya yaklaşık 50 kilometre mesafede denizde meydana gelen deprem İstanköy (Kos), Rodos ve İncirli Adası (Nisiros) adalarında da hissedildi. Datça Yazıköy'de bazı vatandaşların sokağa çıktıkları belirtildi. Depremde ilk bilgilere göre can ve mal kaybı olmadı.

Son depremler listesi

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandalli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD son depremler listesi

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