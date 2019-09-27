Son depremler Kandilli Rasathanesi son dakika Türkiye İstanbul Silivri'de meydana gelen 5.8'lik depremin şokunu atlatmadan son dakika deprem haberine göre, Kandilli Rasathanesi'nin sitesinden geçtiği verilere göre 16:35'te Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Kandilli Rasathanesi Son depremler nerede oldu?

Türkiye İstanbul Silivri'de meydana gelen 5.8'lik depremin şokunu atlatmadan son dakika deprem haberine göre, Kandilli Rasathanesi'nin sitesinden geçtiği verilere göre Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Son depremler nerede oldu?

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