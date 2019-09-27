Son depremler Kandilli Rasathanesi son dakika
Türkiye İstanbul Silivri'de meydana gelen 5.8'lik depremin şokunu atlatmadan son dakika deprem haberine göre, Kandilli Rasathanesi'nin sitesinden geçtiği verilere göre 16:35'te Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Kandilli Rasathanesi Son depremler nerede oldu?27 Eylül 2019 Cuma 16:55
Türkiye İstanbul Silivri'de meydana gelen 5.8'lik depremin şokunu atlatmadan son dakika deprem haberine göre, Kandilli Rasathanesi'nin sitesinden geçtiği verilere göre Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu.
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