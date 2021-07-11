Son depremler! Deprem nerede oldu? Kandilli, AFAD son dakika deprem

Son dakika deprem nerede oldu? İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, Karaburun açıklarında saat 22:19’da yerin 12.99 kilometre derinliğinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin 4.4 büyüklüğünde ve yerin 9.1 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu.

Çorum’da deprem mi oldu?

Karaburun’da meydana gelen depremler dikkat çekerken, bir deprem haberi de Çorum’dan geldi Sungurlu ilçesinde yaklaşık 20 dakika ara ile 2 deprem yaşandı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ilk deprem 00:53’te 4.3 büyüklüğünde ve 3.6 km derinlikte, ikincisi ise 01:12'te 3.2 büyüklüğünde 5.0 km derinlikte meydana geldi. AFAD ise yaptığı açıklamada gelişmelerin takip edildiğini belirterek, “Geçmiş olsun Çorum. Sungurlu ilçesinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır” ifadelerini kullandı. Öte yandan saat 23:03’te Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında yerin 11.64 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son depremler neyin habercisi?

Depremle ilgili bir harita paylaşan Prof. Dr. Naci Görür, “Az önce Karaburun Yarımadasının kuzey açıklarında ve Midilli'nin güneyinde 4,4 büyüklüğünde deprem oldu. Muhtemelen İzmirliler hissetti. Midilli güneyinde normal faylar ile bunları kesen doğrultu atımlı bir fay zonu var. Bu zonda bu büyüklükte depremler sık sık oluyor” dedi.

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