Son deprem nerede oldu? Son dakika haber!

Son dakika haberi… Son depremler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye deprem kuşağında yer almaktadır. Bundan dolayı da her gün irili ufaklı depremler söz konusu. Son depremler listesi AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanmakta. Peki son deprem nerede oldu? Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? İşte deprem haberlerinin detayları.