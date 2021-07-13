Son deprem nerede oldu? Son dakika haber!
Son dakika haberi… Son depremler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye deprem kuşağında yer almaktadır. Bundan dolayı da her gün irili ufaklı depremler söz konusu. Son depremler listesi AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanmakta. Peki son deprem nerede oldu? Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? İşte deprem haberlerinin detayları.
AFAD yetkililerinin paylaştığı bilgiye göre, Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 3,5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. 10.54'te kaydedilen deprem, yerin 15,60 km altında gerçekleşti.
Bir son deprem de Çanakkale’den geldi. Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan verilere göre Çanakkale'nin Yenice ilçesinde saat 00:27'de 3.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 9.76 km olarak açıklandı. Son depremler AFAD listesi için tıklayın