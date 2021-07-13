  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Suçüstü baskını! 300 kilogram tütün ele geçirildi
Google'a dev ceza! Tam 500 milyon euro
Dolar/TL’de son durum
2 terörist daha öldürüldü
Gündem Son deprem nerede oldu? Son dakika haber!
Gündem

Son deprem nerede oldu? Son dakika haber!

Son dakika haberi… Son depremler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye deprem kuşağında yer almaktadır. Bundan dolayı da her gün irili ufaklı depremler söz konusu. Son depremler listesi AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanmakta. Peki son deprem nerede oldu? Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? İşte deprem haberlerinin detayları.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 11:14:00 - 2021-07-13 11:15:34
Son deprem nerede oldu? Son dakika haber!

AFAD yetkililerinin paylaştığı bilgiye göre, Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 3,5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. 10.54'te kaydedilen deprem, yerin 15,60 km altında gerçekleşti.

Bir son deprem de Çanakkale’den geldi. Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan verilere göre Çanakkale'nin Yenice ilçesinde saat 00:27'de 3.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 9.76 km olarak açıklandı. Son depremler AFAD listesi için tıklayın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay