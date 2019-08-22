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Son deprem nerede oldu Kandilli Rasathanesi ve AFAD en son nerede deprem oldu?

İzmir, Denizli’den sonra önceki gün ise Ankara’da deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından son dakika verilerine göre, Ege Denizi'nde Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 18:10
Son deprem nerede oldu Kandilli Rasathanesi ve AFAD en son nerede deprem oldu?

İzmir, Denizli’den sonra önceki gün ise Ankara’da deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından son dakika verilerine göre, Ege Denizi'nde Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son depremler merak ediliyor. Son günlerde Türkiye’nin farklı bölgelerinden irili ufaklı ardı ardına deprem haberleri gelmeye devam ediyor. 22 Ağustos Perşembe nerede deprem oldu? İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından aktarılan verilere göre deprem Ege Denizi'nde saat 16.12'de 3.5 büyüklüğünde gerçekleşti. Marmaris'in 49.70 kilometre açığında meydana gelen depremin 14.33 kilometre derinlikte meydana geldiği öğrenildi.

 

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 18:10
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