Son dakika...ABD'nin yeni başkanı, Donald Trump'ın rakibi Joe Biden oldu!

ABD'de 59. başkanlık seçimlerini Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığı bildirildi.

Demokratların adayı ve eski Başbakan Yardımcısı Joe Biden, 20 delegeye sahip Pennslyvania'da Donald Trump'a karşı seçimi kazanarak 284 delegeye ulaştı. Biden, ABD’nin 46. Başkanı oldu.

Trump 214 delege kazandı

Nevada, Arizona, Georgia, Alaska ve Kuzey Carolina’da oy sayım işlemi devam ediyor. Biden, Nevada, Arizona ve Georgia’da, Trump, ise Alaska ve Kuzey Carolina’da seçim yarışını önde götürüyor. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, ise şu ana kadar 214 delege kazandı.

Biden’ın seçimi kazanmasının resmiyet kazanmasıyla ABD’nin en yaşlı başkanı olarak kayıtlara geçecek.

Trump zafer paylaşımı yapmıştı

Öte yandan Donald Trump, Twitter hesabından saatler önce yaptığı açıklamada, "Bu seçimi büyük bir farkla ben kazandım." ifadelerini kullanmıştı.

Yeni ABD Başkanı Joe Biden kimdir?

Joe Biden, 27 Ağustos 1966 tarihinde Neilla Hunter ile evlendi, 1972 yılında eşi vefat etmiştir. Beau, Hunter, Naomi adlarında 3 çocukları oldu. 1977 yılında Jill Jacobs ile evlenmiştir. Ashley B. (d. 1981) bir çocuğu olmuştur. Oğlu Beau Biden beyin kanserinden dolayı 2015 yılında vefat etmiştir.

Kısaca Joe Biden olarak bilinen Joseph Robinette Biden Jr., 20 Kasım 1942 yılında doğmuştur. 2009'dan 2017'ye kadar Birleşik Devletler'in 47. başkan yardımcısı olarak görev yapmış olan Amerikalı politikacı ve eski avukattır. Demokrat Parti üyesi Biden, 1973'ten 2009'a kadar Delaware Senatörü olarak görev yaptı.

23 Ağustos 2008 tarihinde Demokratik Partinin Başkan adayı Barack Obama tarafından Başkan Yardımcılığına aday gösterildi. 4 Kasım 2008 tarihinde yapılan başkanlık seçimlerini Demokratik Parti kazandı. 20 Ocak 2009 tarihinde devlet başkanlığına seçilen Obama'nın yanında ABD Başkan yardımcısı olarak göreve başladı.

1970 yılında New Castle County Meclisine seçildi, 1972 yılında da Senato'ya seçildi ve ABD tarihinin altıncı en genç senatörü oldu.

3 Ocak 1973 tarihinde 31 yaşında iken Amerika Birleşik Devletleri Delaware eyaletinin senatörü olarak göreve başladı. Bu görevde 20 Ocak 2009 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin devlet başkan yardımcısı olana kadar kalmıştır. Joe Biden, Senatörlük yaptığı dönemin önemli bir bölümünde, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin üyeliğini ve başkanlığını yapmıştır.

2008 ABD başkanlık seçimlerinde Demokratik Partiden başkanlığa adaylığını koyduysa da 3 Ocak 2008 tarihinde yapılan Iowa ön seçimlerinde başarısızlığa uğraması nedeniyle adaylıktan çekildi.



23 Ağustos 2008 tarihinde Demokratik Parti'nin Başkan adayı Barack Obama tarafından Başkan Yardımcılığına aday gösterildi. 4 Kasım 2008 tarihinde yapılan başkanlık seçimlerini Demokratik Parti kazandı. 20 Ocak 2009 tarihinde başkanlığa seçilen Obama'nın yanında ABD Başkan Yardımcısı olarak eski Başkan Yardımcısı Dick Cheney'den görevi devraldı. 20 Ocak 2017'de görevini Mike Pence'ye devretti.



Biden, 25 Nisan 2019'da başkanlık kampanyasını başlattı. 18 Ağustos 2020'de Biden, 2020 Demokratik Ulusal Kongresinde Demokrat Parti başkan adayı olarak resmen aday gösterildi.Başkan yardımcılığı görevi için ise Kamala Harris'i seçti.

Biden'ın politik görüşü ne?

Liberal görüşleriyle dikkat çekmektedir. Kilisenin kamu hayatında yeri olmadığını savunan politikacı eşcinsel evliliklerinin yasallaştırılmasını da destekliyor. Biden, kürtaj meselesinde de 'vücutlarıyla ne yapacaklarına' ilişkin olarak seçimin kadınlara ait olması gerektiğini savunuyor. Çevre konusunda da aktif projeler yürüten ABD Başkan Yardımcısı, gaz salınımların küresel çapta azaltılması için hukuksal zeminde çabalar sarf ediyor. Biden, bağlayıcı yeni bir uluslararası antlaşma imzalanması gerektiğine inanıyor.

2003 Irak Savaşı'nı desteklemesiyle bilinen Biden, daha sonra bu konuda hatalı bulduğunu söyledi ve tavrını değiştirdi. Ayrıca Biden kendini 'Yahudi olmayan bir Siyonist' olarak tanımlamakta ve Yahudi lobisine yakınlığı ile de biliniyor. Biden, Filistin problemininde iki devletli çözüm modelini savunmaktadır. Gazze'ye insani yardımın sağlanmasını ve İsrail'in işgal ettiği topraklardaki yerleşim faaliyetlerini durdurmasının gerektiğini söylemektedir.



