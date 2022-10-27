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Gündem Son dakika! TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı
Gündem

Son dakika! TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı

Son dakika! TSK'ya kimyasal silah iftirasında bulunmasının ardından İstanbul'da gözaltına alınarak Ankara'ya getirilen Şebnem Korur Fincancı tutuklanarak Sincan Kapalı Kadın Cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-27 16:07:00 - 2022-10-27 16:28:46
Son dakika! TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.

İstanbul Kadıköy'deki evinde dün gözaltına alındıktan sonra Ankara'ya getirilen Fincancı, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Burada savcıya ifade veren şüpheli Fincancı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Hakimlik, sorgusunun ardından Fincancı'nın sevk edildiği suçtan tutuklanmasına karar verdi. Fincansı tutuklanmasının ardından Sincan Kapalı Kadın Cezaevine gönderildi.

TSK'ya 'kimyasal silah' iftirası atmıştı

Fincancı, silahlı terör örgütü PKK'nın sözde yayın organına TSK'nın kimyasal silah kullandığı iftirasına dair yaptığı açıklama nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

 

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