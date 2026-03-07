  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran'dan son dakika Irak açıklaması: Vurduk! İran’dan bölge barışı için kritik adım: "Komşu ülkelere saldırı durduruldu" İran’a bakın Ekrem’in casusluk davasını anlayın Siyonistten alçak plan: Mescid-i Aksa'yı vuracaklar Balık hafızalı Özgür ne dediğini hatırlamıyor İtikafla arınmanın vakti Oval Ofis’te Haçlı seferi ayini gerçekleştirdiler! Bu bir din savaşı Askeri rapor: Türkiye neden İsrail’den daha güçlü? Şeriata kurban olun siz! Sapkın moda ve reklam sektöründe çocuklar cinsel obje olarak kullanılıyor! Azerbaycan ne yapmak istiyor? Kardeşlik hukukunda "İsrail" gölgesi uyarısı
Dünya Sarı şeytan Trump’tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak
Dünya

Sarı şeytan Trump’tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sarı şeytan Trump’tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik tehditlerinin dozunu artırdı. İran’ın bölge ülkelerinden özür dileyerek "teslim olduğunu" iddia eden Trump, Ortadoğu’nun eski kabadayısını "kaybeden" ilan etti. Trump, "İran bugün çok ağır bir darbe alacak" diyerek yeni bir saldırı dalgasının sinyalini verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabı üzerinden Ortadoğu’yu sarsacak yeni bir "infaz" duyurusu yaptı. İran’ın askeri kapasitesinin çöktüğünü ve komşularına ateş etmeyeceğine dair söz vererek teslim olduğunu öne süren Trump, Tahran yönetimini ağır ifadelerle hedef aldı. "Artık Ortadoğu’nun kabadayısı değil, kaybedenisiniz" diyen Trump, İran’ın ya tamamen teslim olacağını ya da yıkılarak onlarca yıl boyunca bir enkaz olarak kalacağını savundu. Paylaşımının sonunda saat vererek gözdağı veren ABD Başkanı, "Bugün İran çok ağır bir darbe alacak" ifadelerini kullanarak, Washington’ın yeni bir stratejik hamle veya geniş kapsamlı bir bombardıman hazırlığında olduğunun işaretini verdi.

Trump paylaşımında, bölge ülkelerine saldırmayacağına söz veren İran hakkında, "Çok kötü yenilen İran, Ortadoğu'daki komşularından özür diledi ve onlara teslim oldu, artık onlara ateş etmeyeceğine söz verdi." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, "Artık İran Ortadoğu'nun kabadayısı değil, onlar Ortadoğu'nun kaybedeni." dediği paylaşımının devamında, "İran teslim olmaz ya da daha olası şekilde yıkılırsa onlarca yıl boyunca kaybeden olarak kalacak. Bugün İran çok ağır bir darbe alacak." ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Trump zorda! İran ordusu ile polisine çağrı yaptı
ABD Başkanı Trump zorda! İran ordusu ile polisine çağrı yaptı

Dünya

ABD Başkanı Trump zorda! İran ordusu ile polisine çağrı yaptı

Suçlu: Amerikan kuvvetleri! 165 kız çocuğunun katili Trump: Kendi müfettişleri bile "Biz yaptık" Dedi
Suçlu: Amerikan kuvvetleri! 165 kız çocuğunun katili Trump: Kendi müfettişleri bile "Biz yaptık" Dedi

Gündem

Suçlu: Amerikan kuvvetleri! 165 kız çocuğunun katili Trump: Kendi müfettişleri bile "Biz yaptık" Dedi

Trump nasıl öldürdüklerini söyledi onlar alkışladı! Messi ve Suarez’in insanlığı bu kadarmış
Trump nasıl öldürdüklerini söyledi onlar alkışladı! Messi ve Suarez’in insanlığı bu kadarmış

Dünya

Trump nasıl öldürdüklerini söyledi onlar alkışladı! Messi ve Suarez’in insanlığı bu kadarmış

AK Partili Çelik’ten Trump’ın kutsanmasına tepki: Kendini tanrılaştıran bir ego, bu egoya tapınan avanelerinin azgınlığı!
AK Partili Çelik’ten Trump’ın kutsanmasına tepki: Kendini tanrılaştıran bir ego, bu egoya tapınan avanelerinin azgınlığı!

Gündem

AK Partili Çelik’ten Trump’ın kutsanmasına tepki: Kendini tanrılaştıran bir ego, bu egoya tapınan avanelerinin azgınlığı!

‘Sonunda evet diyen bir Başkan buldu’ Netanyahu'dan Trump'a kazık
‘Sonunda evet diyen bir Başkan buldu’ Netanyahu'dan Trump'a kazık

Dünya

‘Sonunda evet diyen bir Başkan buldu’ Netanyahu'dan Trump'a kazık

Sarı şeytan durmuyor! Trump: Küba çok yakında düşecek
Sarı şeytan durmuyor! Trump: Küba çok yakında düşecek

Dünya

Sarı şeytan durmuyor! Trump: Küba çok yakında düşecek

Trump İran’da Hayal Kurarken İsrail’de Rejim Çatırdıyor!
Trump İran’da Hayal Kurarken İsrail’de Rejim Çatırdıyor!

Gündem

Trump İran’da Hayal Kurarken İsrail’de Rejim Çatırdıyor!

Utanmadan İran’a şart koştu Haydut Trump’tan adil olma dersleri
Utanmadan İran’a şart koştu Haydut Trump’tan adil olma dersleri

Dünya

Utanmadan İran’a şart koştu Haydut Trump’tan adil olma dersleri

Salon bir anda gerildi! Trump'ı deliye döndüren soru
Salon bir anda gerildi! Trump'ı deliye döndüren soru

Gündem

Salon bir anda gerildi! Trump'ı deliye döndüren soru

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ömer

Hoşt köpek git salyanı itraile akıt
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23