Sarı şeytan Trump’tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabı üzerinden Ortadoğu’yu sarsacak yeni bir "infaz" duyurusu yaptı. İran’ın askeri kapasitesinin çöktüğünü ve komşularına ateş etmeyeceğine dair söz vererek teslim olduğunu öne süren Trump, Tahran yönetimini ağır ifadelerle hedef aldı. "Artık Ortadoğu’nun kabadayısı değil, kaybedenisiniz" diyen Trump, İran’ın ya tamamen teslim olacağını ya da yıkılarak onlarca yıl boyunca bir enkaz olarak kalacağını savundu. Paylaşımının sonunda saat vererek gözdağı veren ABD Başkanı, "Bugün İran çok ağır bir darbe alacak" ifadelerini kullanarak, Washington’ın yeni bir stratejik hamle veya geniş kapsamlı bir bombardıman hazırlığında olduğunun işaretini verdi.

Trump paylaşımında, bölge ülkelerine saldırmayacağına söz veren İran hakkında, "Çok kötü yenilen İran, Ortadoğu'daki komşularından özür diledi ve onlara teslim oldu, artık onlara ateş etmeyeceğine söz verdi." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, "Artık İran Ortadoğu'nun kabadayısı değil, onlar Ortadoğu'nun kaybedeni." dediği paylaşımının devamında, "İran teslim olmaz ya da daha olası şekilde yıkılırsa onlarca yıl boyunca kaybeden olarak kalacak. Bugün İran çok ağır bir darbe alacak." ifadelerine yer verdi.