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Son dakika tatilciler için otobüs bileti fırsatları

Enuygun.com Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu:- "Gürcistan’ın Batum, Bulgaristan’ın Varna, Burgaz gibi Karadeniz kıyısındaki tatil yörelerine veya Yunanistan, Makedonya, Sırbistan gibi yakın ülkelere yapılan seyahatlerde de otobüs yolculuğu tercih ediliyor"

29 Ağustos 2019 Perşembe 14:14
Son dakika tatilciler için otobüs bileti fırsatları

İSTANBUL(AA) - Yazın son günlerini keyifli bir tatille kapatıp sonbahara başlangıç yapmak isteyenler heyecanla 30 Ağustos’u bekliyor.

Enuygun.com'dan yapılan açıklamaya göre, Zafer Bayramı nedeniyle resmi tatil olan 30 Ağustos’un Cuma gününe denk gelmesiyle birlikte pek çok kişi tatil için yollara çıkmaya hazırlanıyor. Tatilini son dakikaya bırakanlar, havaalanına uzak rotaları tercih edenler ve araç kullanarak yorulmak istemeyenler, bu tatil için genellikle otobüs yolculuğunu tercih ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun.com Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, otobüs biletinde son dakika da olsa aynı fiyata bilet satın almanın büyük avantaj olduğunu belirtti.

Günümüzde otobüs yolculuklarında konforun arttığını da belirten Hacıbayramoğlu, “Pek çok otobüste tek koltuk seçeneği bulunuyor ve bu koltuklar özellikle tek başına seyahat edenler için büyük rahatlık sağlıyor. Bunun yanında tatile çıkanlar ‘nasıl giderim’ endişesi de taşımıyor çünkü yurdun her yerine otobüsle seyahat etmek mümkün.” ifadelerini kullandı.

Üç günlük 30 Ağustos tatili için Antalya, Alanya, Kaş, Fethiye, Marmaris, Didim ve Çeşme gibi tatil yörelerinin otobüs biletlerine ilgi gösterildiği kaydeden Hacıbayramoğlu, “Alanya ve Antalya’ya otobüs bileti 120 TL’den başlıyor. Bu dönemin popüler rotası Kaş için otobüs biletleri 190 TL’den satılıyor. Fethiye için 135 TL’ye otobüs bileti var. Bodrum otobüs biletleri ise 150 TL’den itibaren satışa sunuluyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Hacıbayramoğlu, otobüs yolculuğunun sadece yurt içi ile sınırlı olmadığını belirterek, “Örneğin vizesiz seyahat edilebilen Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye 250 TL’ye gidebilmek mümkün. Gürcistan’ın Batum, Bulgaristan’ın Varna, Burgaz gibi Karadeniz kıyısındaki tatil yörelerine veya Yunanistan, Makedonya, Sırbistan gibi yakın ülkelere yapılan seyahatlerde de otobüs yolculuğu tercih ediliyor.” açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 14:14
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