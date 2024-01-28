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Gündem Son dakika! Sarıyer'deki kilise saldırısında 1 gözaltı
Gündem

Son dakika! Sarıyer'deki kilise saldırısında 1 gözaltı

Yeniakit Publisher
2024-01-28 21:10:00 - 2024-01-28 21:39:19
Son dakika! Sarıyer'deki kilise saldırısında 1 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şube Müdürlüğü ekipleri Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde bir kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı ile ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.

DHA'nın aktardığına göre gözaltına alınan kişiyi, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yakaladı.

Büyükdere Mahallesi'ndeki Santa Maria Kilisesi'nde sabah saatlerinde düzenlenen saldırıya ilişkin soruştrumayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor.

Başsavcılığın talebiyle İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, olayla ilgili görsel ve işitsel tüm haber ve sosyal paylaşım sitelerine yönelik yayın yasağı konulmasına karar vermişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayın aydınlatılması için bir başsavcıvekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini açıklamıştı.

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