Son dakika! Sarıyer'deki kilise saldırısında 1 gözaltı

DHA'nın aktardığına göre gözaltına alınan kişiyi, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yakaladı.

Büyükdere Mahallesi'ndeki Santa Maria Kilisesi'nde sabah saatlerinde düzenlenen saldırıya ilişkin soruştrumayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor.

Başsavcılığın talebiyle İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, olayla ilgili görsel ve işitsel tüm haber ve sosyal paylaşım sitelerine yönelik yayın yasağı konulmasına karar vermişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayın aydınlatılması için bir başsavcıvekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini açıklamıştı.