Gündem

İmamoğlu tutuklandı diye ortalığı yıkıp polise taş, balta ve asitle saldıran Saraçhane provokatörleri mahkemede yırttı! Hepsi beraat etti!

İmamoğlu tutuklandı diye ortalığı yıkıp polise taş, balta ve asitle saldıran Saraçhane provokatörleri mahkemede yırttı! Hepsi beraat etti!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan izinsiz gösterilende ortalığı yakıp yıkan, kendilerini durdurmak isteyen polislere balta, taş ve asitle saldırdıkları için haklarında 3’er yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 87 provokatör beraat etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan izinsiz gösteri yürüyüşlerine katılan 87 kişinin yargılanmasına devam edildi.

87 kişi 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapis istemiyle yargılandıkları davanın İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Davanın üçüncü duruşmasına bazı sanıklar ve sanık avukatları katıldı. Duruşma salon kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görüldü. Davanın üçüncü duruşmasında karar çıktı.

Mahkeme, yüklenen fiilin sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle tüm sanıkların beraatine karar verdi.

 

