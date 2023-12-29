Son dakika! Riyad'daki Süper Kupa finali iptal edildi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı öncesi kriz yaşandı.

Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe'ye Mustafa Kemal pankartı ve tişörtü için izin verilmedi.

Riyad'da oynanacak olan Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe'ye önce Mustafa Kemal pankartı, tişörtü ve İstiklal Marşı'na izin verilmeyeceği öne sürüldü.

Yasağı koyanın Suudi hükümeti olduğu iddia edildi. İki kulüp yasağın kaldırılmasını talep etti.

Talepler karşılanmazsa takımlar sahaya çıkmama kararı aldı. TFF ve kulüp başkanları görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme sonrası kulüplerin maça çıkacağı açıklandı.

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Mustafa Kemal tişörtüne izin verilmeyince iptal kararı alındı!

Ancak Mustafa Kemal tişörtleriyle ısınmaya çıkmak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray, kamp yaptığı otelden ayrılmadı.

Yaşananların ardından Süper Kupa finali iptal edildi.

Riyad'dan canlı yayına bağlanan NTV Spor Müdürü Ali Dedeoğlu da, İstiklal Marşı konusunda bir problem olmadığını ancak tişört ve pankarta onay çıkmadığını aktardı.

Kaynak: NTV Spor