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Son dakika rektör atamaları 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla aralarında 8 üniversiteye de yeni rektör ataması gerçekleştirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İlter Kuş, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mümin Şahin, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Muhammed Fatih Andı atandı. İşte 27 Aralık 2018 Perşembe günü Resmi Gazete'de yayımlanan Son dakika rektör atama kararları...

27 Aralık 2018 Perşembe 10:17
Son dakika rektör atamaları 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla aralarında 8 üniversiteye de yeni rektör ataması gerçekleştirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İlter Kuş, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mümin Şahin, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Muhammed Fatih Andı atandı. İşte 27 Aralık 2018 Perşembe günü Resmi Gazete'de yayımlanan Son dakika rektör atama kararları...

Hangi üniversiteye hangi rektör ataması yapıldı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre 8 üniversiteye de yeni rektör ataması gerçekleştirildi. Kararlara göre, Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İlter Kuş, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Sami Özgül, Harran Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Kul, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mümin Şahin, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Muhammed Fatih Andı, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kerim Güney ve Çankaya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Can Çoğun atandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 10:17
  1. Son dakika rektör atamaları 2018
  2. Son dakika rektör atama kararları
  3. Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü
  4. Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğü
  5. Harran Üniversitesi Rektörlüğü
  6. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü
  7. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü
  8. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü
  9. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü
  10. Çankaya Üniversitesi Rektörlüğü
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