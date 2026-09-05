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İstanbul'da korkutan otel yangını: Çok sayıda yaralı var!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İstanbul'da korkutan otel yangını: Çok sayıda yaralı var!

İstanbul Bakırköy'de bir otelin birinci katında çıkan yangın sonrası kısa sürede üste katlara da sıçrarken, çok sayıda kişi yaralandı.

#1
Foto - İstanbul'da korkutan otel yangını: Çok sayıda yaralı var!

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde bir otelde çıkan yangında 12 kişi yaralandı.

#2
Foto - İstanbul'da korkutan otel yangını: Çok sayıda yaralı var!

KISA SÜREDE YAYILDI Cevizlik Mahallesi Muhasebeci Sokak'ta bulunan 6 katlı otelin birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve üst katlara sıçrayan yangında alevler binanın dış cephesini kapladı.

#3
Foto - İstanbul'da korkutan otel yangını: Çok sayıda yaralı var!

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - İstanbul'da korkutan otel yangını: Çok sayıda yaralı var!

Üst katlarda mahsur kalan 7 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Yangında yaralanan 12 kişi, ambulanslarda ilk müdahale yapılarak hastaneye sevk edildi.

#5
Foto - İstanbul'da korkutan otel yangını: Çok sayıda yaralı var!

Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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