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Hobi olarak başladı! Şimdi rekolte bekliyor

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Hobi olarak başladı! Şimdi rekolte bekliyor

Kayserili Ünal Habanoğlu, 16 yıl önce merak saldığı ve hobi olarak başladığı badem üretiminde 400 dönüm arazi üzerinde 20 bin ağaca ulaştı. Habanoğlu, "Bademe merak sardım ve bademi araştırırken ülkemizde bir badem açığı olduğunu gördüm. Bunu büyütmeye karar verdim. Bu sene 10 ton rekolte bekliyorum” ifadelerini kullandı.

#1
Foto - Hobi olarak başladı! Şimdi rekolte bekliyor

Yeşilhisar ilçesinde yaşayan Ünal Habanoğlu, 16 yıl önce badem yetiştiriciliğine merak sardı. O yıllarda ülke genelinde badem tüketiminin büyük bir kısmının ithal olduğunu öğrenen Habanoğlu, ilçenin Kılcan mevkisinde hobi olarak badem yetiştirmeye başladı. Zamanla habisi mesleğine dönüşen Ünal Habanoğlu, yeni diktiği badem ağaçları ile birlikte 400 dönüm arazi üzerinde 20 bin ağaca ulaştı.

#2
Foto - Hobi olarak başladı! Şimdi rekolte bekliyor

Ünal Habanoğlu, “Bademe hobi amaçlı başladım. Merak sardım ve bademi araştırırken ülkemizde bir badem açığını gördüm. Yüzde 80 ithal ettiğimizi, yüzde 20 yerli çiftçinin badem ürettiğini gördüm ve bunu büyütmeye karar verdim. Şu anda 7 yıllık bu ağaçlar. Bu sene 10 ton rekolte bekliyorum. Bademin tat ve lezzetinin iyi olduğunu ve bölgemizde suya, havasına ve toprağına çok uygun bir çeşit olduğunu gördüm. Bademimizin cinsi ‘Makako’ cinsi. Burada bahar donları var. Bahar donlarından etkilenmiyor. 23 Nisan'dan sonra açıyor, çiçeklenmesi verimi ağaç başı bu sene beklediğimiz 10 kilogram ve her yıl üzerine koyarak gidecek, yani artarak gidecek” dedi.

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Foto - Hobi olarak başladı! Şimdi rekolte bekliyor

‘BÖLGEMİZ İÇİN ALTERNATİF ÜRÜN OLSUN İSTEDİM’ Hasat yaptığı bölgenin 36 dönüm üzerine kurulu olduğunu da anlatan Habanoğlu, “Bunu gördükten sonra daha büyüğüne karar verdim. 36 dönüm, yetişmiş olan 7 yıllık bademimizin olduğu yerde 1200 ağaç var. Burada yetişmiş, buradan da 10 ton gibi bir badem bekliyoruz. Bunun üzerine 18-19 bin yeni fidan diktim. Bu da yaklaşık 400 dönüm gibi bir alanda şu anda yetiştirmeye çalışıyorum. Yeşilhisar ilçesinde elmaya ve diğer meyvelere alternatif bir ürün olsun istedim bölgemiz açısından ve yerli üreticilerin buna ilgi gösterip bunu yapmalarını istiyorum. Bu bölgede şu anda bizim çalışmalarımız ve badem üzerine yapmış olduğumuz araştırma ve badem yetiştirmenin bu bölgeye çok uygun olduğunu gördüm” diye konuştu.

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Foto - Hobi olarak başladı! Şimdi rekolte bekliyor

‘AROMASI ÇOK LEZZETLİ’ Badem yetiştiriciliğinin maliyetleri hakkında da bilgi veren Habanoğlu, “Eylül ayının sonunda hasat edeceğiz. Diğer meyveler gibi işçiliği zor değil, kolay. Bunun yeni teknolojide makineli hasadı da var. Onu alacağız, şu anda onun çalışmalarını yapıyoruz. 36 dönüm badem arazisinin bize maliyeti; elektrik, su, gübre, ilaçlama ve hasat yapması 250 bin lira gibi bir rakam gözüküyor. Yani bizim hesabımıza göre çok değil. Diğer meyve ve elmaya göre çok ucuz ve çok uygun fiyatı. Ürünü sattım, satamadım, oldu, olmadı gibi bir kaygısı, endişesi hiç kimsenin olmasın. Raf ömrü çok. Bu Makako cinsinin lezzeti, aroması burada iklim, Erciyes'in havasından dolayı çok lezzetli. Kavurmaya yani bir işlemden geçmesine gerek yok. Çiğ yemek daha faydalı ve daha lezzetli. Öyle de tüketilmesini öneriyorlar. Ufak bir üretim yapmıştım, iç tesisini kurdum. Şimdi bunu kuruyemiş haline getiriyorum” ifadelerini kullandı.

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