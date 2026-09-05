Otomobil devinden şaşırtan karar: Fiyatı 791 bin lira aşağı çekildi!

Türkiye'de sıfır araç satın almayı planlayan pek çok otomobil tutkunu, çeşitli otomotiv markalarını gündemine alıyor. Fiyat-performans araştırması yapıyor ve bütçesine göre en kullanışlı aracı belirlemeye çalışıyor. Bu noktada; Fiat, Renault, Skoda, Toyota ve Hyundai dahil olmak üzere çeşitli otomotiv şirketlerinin araçlarını kıyaslıyor. Toyota otomotiv markasının güncel kampanyalarına bakıldığında ise, Corolla Sedan ve Cross Hybrid araçlarda dikkat çekici indirimler olduğu görüldü. Buna göre Sedan otomobilde 791.000 TL ve Cross Hybrid araçta 628.000 TL indirim var. Bu durum, Toyota yaptı yapacağını dedirtebiliyor.