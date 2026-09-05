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Otomotiv
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Otomobil devinden şaşırtan karar: Fiyatı 791 bin lira aşağı çekildi!

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Otomobil devinden şaşırtan karar: Fiyatı 791 bin lira aşağı çekildi!

Türkiye'nin en çok tercih edilen markalarından olan Toyota, Corolla Sedan ve Cross Hybrid modellerinde 791.000 TL ve 628.000 TL indirime gitti.

#1
Foto - Otomobil devinden şaşırtan karar: Fiyatı 791 bin lira aşağı çekildi!

Türkiye'de sıfır araç satın almayı planlayan pek çok otomobil tutkunu, çeşitli otomotiv markalarını gündemine alıyor. Fiyat-performans araştırması yapıyor ve bütçesine göre en kullanışlı aracı belirlemeye çalışıyor. Bu noktada; Fiat, Renault, Skoda, Toyota ve Hyundai dahil olmak üzere çeşitli otomotiv şirketlerinin araçlarını kıyaslıyor. Toyota otomotiv markasının güncel kampanyalarına bakıldığında ise, Corolla Sedan ve Cross Hybrid araçlarda dikkat çekici indirimler olduğu görüldü. Buna göre Sedan otomobilde 791.000 TL ve Cross Hybrid araçta 628.000 TL indirim var. Bu durum, Toyota yaptı yapacağını dedirtebiliyor.

#2
Foto - Otomobil devinden şaşırtan karar: Fiyatı 791 bin lira aşağı çekildi!

COROLLA SEDAN VE CROSS HYBRID ARAÇTA İNDİRİM Toyota otomotiv markasının 5 Eylül 2026 tarihli fiyat listeleri incelendiğinde, 1.5 Flame X-Pack Multidrive S versiyon Corolla Sedan otomobilde 791.000 TL indirim olduğu görüldü. Bunun yanı sıra diğer Sedan versiyonlarda da çeşitli indirimler var.

#3
Foto - Otomobil devinden şaşırtan karar: Fiyatı 791 bin lira aşağı çekildi!

Corolla Cross Hybrid 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT versiyon SUV araçta ise 628.000 TL indirim bulunuyor. Ayrıca diğer versiyonlarda da çeşitli indirimler olduğu görüldü. Toyota Corolla Cross ve Sedan araçlarda indirim olması, güncel fiyat listelerini de merak ettirebiliyor. Aşağıda 2026 model yılı, 5 Eylül 2026 tarihli Corolla Sedan ve Cross Hybrid modellerinin güncel fiyat listeleri yer alıyor.

#4
Foto - Otomobil devinden şaşırtan karar: Fiyatı 791 bin lira aşağı çekildi!

TOYOTA COROLLA SEDAN OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ Versiyonu: 1.5 Vision Plus Multidrive S. Fiyatı: 2.545.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.850.000 TL. İndirim: 695.500 TL. Versiyonu: 1.5 Dream Multidrive S. Fiyatı: 2.753.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.150.000 TL. İndirim: 603.500 TL.

#5
Foto - Otomobil devinden şaşırtan karar: Fiyatı 791 bin lira aşağı çekildi!

Versiyonu: 1.5 Dream X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 2.905.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.275.000 TL. İndirim: 630.000 TL. Versiyonu: 1.5 Flame X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 3.126.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.335.000 TL. İndirim: 791.000 TL. Versiyonu: 1.5 Passion X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 3.297.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.630.000 TL. İndirim: 667.500 TL.

#6
Foto - Otomobil devinden şaşırtan karar: Fiyatı 791 bin lira aşağı çekildi!

TOYOTA COROLLA CROSS HYBRID ARAÇ FİYAT LİSTESİ Versiyonu: 1.8 Hybrid Flame e-CVT. Fiyatı: 3.385.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.875.000 TL. İndirim: 510.000 TL. Versiyonu: 1.8 Hybrid Passion e-CVT. Fiyatı: 3.625.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 3.080.000 TL. İndirim: 545.000 TL. Versiyonu: 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT. Fiyatı: 4.195.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 3.567.000 TL. İndirim: 628.000 TL.

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